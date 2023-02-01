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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الحوت .. حظك اليوم الأربعاء 1 فبراير 2023 : أخبارا جيدة

برج الحوت وحظك اليوم
برج الحوت وحظك اليوم

يكره برج الحوت التعرض للنقد، الماضي يعود ليطارد، القسوة من أي نوع، ويحب العزلة، الحب، النوم، الموسيقى، قراءة القصص الرومانسية، تمارين السباحة.

وإليك توقعات برج الحوت وحظك اليوم الأربعاء 1 فبراير 2023 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي خلال السطور التالية.

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برج الحوت وحظك اليوم الأربعاء 1 فبراير 2023

إذا كنت ترغب في إنجاز المزيد في وقت أقل فيجب أن تفكر بشكل أكثر إيجابية في عملك، الحظ الجيد سوف يكافئ عقلك الهادئ ومداولات، يشار إلى المكاسب في الوضع المالي لبعض الأفراد، الخلافات بين الأقارب والأشقاء، مهما كانت صغيرة، قد تتصاعد إذا لم يتم حلها على الفور. اعتمادًا على الظروف قد تتعطل خطط اليوم بسبب الالتزامات العائلية.

توقعات برج الحوت اليوم على الصعيد الصحي

سيكون تحقيق أهداف الوزن والصحة أمرًا مستحيلًا بدون خطة تمارين شاملة، لا تمضي وقتًا طويلاً دون تناول الطعام.

برج الحوت اليوم مهنيا

يبدو أن حياتك المهنية تسير بسلاسة لذا حافظ على هدوئك، يمكن أن تساعد الصداقات في مكان العمل الحوت الطموح على النجاح، يمكنك أيضًا الثناء على أسلوب عملك.

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توقعات برج الحوت اليوم عاطفيا

من الممكن أن تكون هذه المشاعر رومانسية وأن هذا الشخص صديق، إذا سمحت لشخص ما بمعرفة شعورك تجاهه اليوم، فستتغير الأمور بشكل كبير نحو الأفضل في حياتك الرومانسية.

توقعات برج الحوت في الفترة المقبلة

قد تحصل على بعض الأخبار الجيدة إذا كان هناك عازب مؤهل في العائلة.

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