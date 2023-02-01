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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 1 فبراير 2023 .. هؤلاء الأكثر حظا في الحب

حظك اليوم
حظك اليوم

يرغب البعض في قراءة حظك اليوم وتوقعات الأبراج وتنبؤات علم الفلك في بداية كل يوم لمعرفة الأحداث الجديدة وكيفية التعامل مع الأوضاع وما المفاجأة التي تنتظر كل برج.

ونستعرض توقعات الأبراج وحظك اليوم الأربعاء 1 فبراير 2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي.

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برج الحمل وحظك اليوم الأربعاء 1 فبراير 2023

القمر بمنزل العلاقات يمدك باللباقة والدبلوماسية ويؤكد على نضجك وفصاحتك، أما عاطفيا أن رغم الضغوط، تستطيع اليوم أن تؤثر بلطف فيمن تحب، فقط عليك أن تجتهد لتحقق ذلك.

برج الثور اليوم الأربعاء 1 فبراير 2023

القمر في منزلك الثاني وعليك أن تحسن تنظيم نفقاتك وأن تتصرف بحكمة وحذر لتحقق فائدة، أما عاطفيا واجتماعيا فإن فينوس وعطارد داعمان ويمنحانك نشاطا وطاقة وإشراقا والوقت مناسب للاهتمام بمشاكل عالقة، فقط اعتمد اللباقة.

برج الجوزاء اليوم الأربعاء 1 فبراير 2023

تعبر اليوم عن رغباتك وما تنتظره بلباقة، وتكسب التقدير، فقط انتبه لحقوقك، أما عاطفيا القمر في برجك يدفعك اليوم نحو الاهتمام بمظهرك وتبدو متألقا.

برج السرطان اليوم الأربعاء 1 يناير 2023

ينصحك الفلك أن تهتم بصحتك وتستمع فقط لنصائح الموثوق بهم، ولا تتسرع اليوم في قراراتك ولا تعلن خططك، وعاطفيا واجتماعيا، فإن القمر في منزلك الثاني عشر وليس في صالحك اليوم أن تتجه للأضواء والظهور واعتنِ بمشاعر من تحب.

برج الأسد وحظك اليوم الأربعاء 1 فبراير 2023

رغم الضغوط، فإن القمر في منزلك الحادي عشر يدعم علاقاتك المهنية والاجتماعية، فقط انتبه لحقوقك، أما  عاطفيا اليوم تبدو ودودا وقد تضع برنامجا يجمعك بمن تحب وتسعد بتواجدك معه.

برج العذراء وحظك اليوم الأربعاء 1 فبراير 2023

القمر في مربع برجك وعليك اليوم أن تعتمد اللباقة والإقناع في عرض آرائك، وعاطفيا قد تميل اليوم للعصبية، فلا تدع تفاصيل تافهة تسبب لك الإحباط.

برج الميزان وحظك اليوم الأربعاء 1 فبراير 2023

القمر في منزل الحظ مما وقد يجعلك ذلك موفقا في المال والأعمال، عاطفيا واجتماعيا، أن تناغم الشمس والقمر يدفعك اليوم للمشاركة والتعاطف وتقاسم الأفراح أو الآلام مع الأحباب والأصدقاء.

برج العقرب وحظك اليوم الأربعاء 1 فبراير 2023

ماليا ومهنيا، أن القمر في منزل المدخرات والوقت مناسب للتطور والتغيير والقيام بخيارات مهمة، عاطفيا اليوم تدفعك الأفلاك للاقتراب بذكاء ممن تحب، وترى الأمور من جانبها الإيجابي ويعدك ذلك بالسعادة.

برج القوس وحظك اليوم الأربعاء 1 فبراير 2023

القمر في مواجهة برجك وعليك أن تحذر التسرع في توقيع العقود والأوراق وكن ملتزما، عاطفيا إذا كنت متزوجا يطالبك الفلك بالصبر في علاقتك بشريك حياتك.

برج الجدي وحظك اليوم الأربعاء 1 فبراير 2023

فينوس وعطارد يدعمان علاقتك بالأحباب والأصحاب، وتؤثر في الجميع، صحيا ومهنيا القمر في منزل الصحة يمنحك طاقة ونشاطا والوقت مثالي للإنجاز.

برج الدلو اليوم الأربعاء 1 فبراير 2023

عاطفيا واجتماعيا، أن القمر بمنزل الحب يساعدك على القيام بخطوات حاسمة للاقتراب ممن تحب، وتستطيع أن تبعث الحماس فيمن حولك، اما صحيا ومهنيا، يمدك القمر بطاقة أخاذة، ويعدك ببداية صفحة جديدة أو تتخذ اتجاها جديدا تحلم به.

برج الحوت وحظك اليوم الأربعاء 1 فبراير 2023

مهنيا وعائليا، القمر في مربع برجك مما يجعلك تميل للعصبية، وعليك أن تتفادى مصادر الإزعاج في نطاق العمل والعائلة، عاطفيا واجتماعيا فينوس وعطارد داعمان ويمنحانك سحرا وجاذبية ويقظة، إذا شعرت بالتوتر فلا تتردد في طلب المساعدة ممن تثق بهم.

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