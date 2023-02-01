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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

توقعات برج الثور .. حظك اليوم الأربعاء 1 فبراير 2023 : توتر أسري

برج الثور وحظك اليوم
برج الثور وحظك اليوم

الاستقرار هو المفتاح لفهم روتين مواليد برج الثور، إن البحث عن الملذات المادية والمكافآت هو حاجة فعلية لبناء إحساسهم بالقيمة وتحقيق أسلوب حياة مُرضٍ وفاخر وعملي.  

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج الثور وحظك اليوم الأربعاء 1 فبراير 2023 على المستوى العاطفي والصحي والمهني.

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توقعات برج الحمل .. حظك اليوم الأربعاء 1 فبراير 2023 : خلافات مع المدير

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 1 فبراير 2023 .. هؤلاء الأكثر حظا في الحب

توقعات برج الثور وحظك اليوم الأربعاء 1 فبراير 2023

إذا كنت في علاقة فستجد أن اليوم هو يوم شغف وسعادة شديدين، يمكن أن يكون اليوم هو الوقت المثالي لتقييم علاقتك والاحتفال بسنوات عديدة من التجارب المشتركة، قد يواجه أي شيء تريده مقاومة من أحبائك ، مما يتسبب في حدوث توتر في الأسرة.

توقعات برج الثور على الصعيد المهني

سيكون من الأفضل أن تحافظ على البرودة تحت ضغط العمل الشديد، إذا أعطيته كل ما لديك اليوم ، فقد تكون محظوظًا وستحصل على بعض الأشياء في طريقك، مثل أن تحظى بالملاحظة وتدفع أكثر مما تستحق مقابل جهودك.

توقعات برج الثور صحيا

أقنع نفسك إلى ممارسة الرياضة، وستكون في طريقك إلى صالة الألعاب الرياضية في أي وقت من الأوقات.

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توقعات برج الثور اليوم عاطفيا

يُشار اليوم إلى الالتقاء بصديق قديم في حفلة أو على الطريق، قد يتعلم بعض الشباب بالطريقة الصعبة أن الحب الحقيقي هو أكثر من مجرد خيال عابر.

توقعات برج الثور الفترة المقبلة

إذا كنت مستثمرًا فمن المهم أن تحافظ على حذرك وتفكر مليًا في الأمور قبل الالتزام بأي التزامات.

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