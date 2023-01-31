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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

توقعات برج الثور .. حظك اليوم الثلاثاء 31 يناير 2023 : انتبه على صحتك

برج الثور وحظك اليوم
برج الثور وحظك اليوم

مواليد برج الثور مخلصون ولا يحبون التغييرات المفاجئة أو النقد أو مطاردة الشعور بالذنب غالبًا ما يكون الأشخاص عرضة لذلك ويعتمدون إلى حد ما على الآخرين والعواطف التي يبدو أنهم غير قادرين على التخلي عنها.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج الثور وحظك اليوم الثلاثاء 31 يناير 2023 على المستوى العاطفي والصحي والمهني.

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توقعات برج الثور وحظك اليوم الثلاثاء 31 يناير 2023

تجنب بيع أي أسهم اليوم ، وحاول ألا تقوم بمشتريات تافهة، قد تحصل على فرصة لمواجهة المواجهة لذا تجنب التصريحات المثيرة للجدل واستمر في الحب والرحمة، توخى الحذر فيما يتعلق بالصحة الشخصية وحاول تجنب أي أنشطة غير صحية، اعتز بأسرتك واقضي الوقت معهم كلما استطعت اليوم ، فقد يجعلون يومك أكثر جمالًا، قد لا تشكل خطط السفر الخاصة بك أي مضايقات.

توقعات برج الثور على الصعيد المهني

قد تشعر بضغوط صغيرة على أموالك اليوم، يمكن حلها بسهولة عن طريق تجنب الإنفاق العبثي والتخطيط لأموالك اليومية بشكل صحيح.

توقعات برج الثور صحيا

الاهتمام بتناول الطعام وممارسة الرياضة بشكل كافٍ للتأكد من أن عقلك هادئًا وجسمك قوي.

توقعات برج الثور اليوم عاطفيا

يمكن حل هذا بسهولة بالحب والتواصل الدبلوماسي وتذكير شريكك بذكرياتك الجميلة، إذا كنت متزوجًا فحاول التخطيط لنشاط للترابط مع زوجتك.

توقعات برج الثور الفترة المقبلة

يشير اليوم إلى بعض المشكلات مع العائلة حيث قد تواجه إحساسًا بفجوة الأجيال، من المرجح أن يبقيك أفراد أسرتك مشغولاً ومتوتراً مع مسؤوليات إضافية، من الجيد الابتعاد عنهم قليلاً.

 

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