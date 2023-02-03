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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. OpenAI تطرح برنامج ChatGPT Plus باشتراك |اعرف مميزاته… سعر جوال Samsung Galaxy S23 Ultra‎‎ في السعودية

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

سياسات جديدة.. تويتر تعيد كل الحسابات المعلقة خلال شهر

أعلنت إدارة موقع التدوينات القصيرة "تويتر" عن سياسات جديدة تجاه إلغاء وحظر الحسابات، لذلك إذا كنت ممن أغلقت حساباتهم، فيمكنك الآن تقديم استئناف على تعليق حساب وسيتم البت في طلبك على ضوء مجموعة جديدة من المعايير للحكم.

 

OpenAI تطرح برنامج ChatGPT Plus باشتراك |اعرف مميزاته

طرحت شركة  OpenAI  المتخصصة في اختراع برامج الذكاء الاصطناعي مستوى خدمات ChatGPT Plus  المتميزة باشتراكات مدفوعة، بعد أن حقق  ChatGPT  المجاني نجاحا كبيرا وانتشارا خلال فترة قصيرة.

 

اعرف أفضل 5 مميزات في سامسونج جالاكسي S23 Ultra

كشفت شركة  سامسونج  عن هاتفها الرائد Galaxy S23 Ultra خلال مؤتمر Unpacked بمدينة سان فرانسيسكو، معلنة عن ميزات جديدة لأول مرة تضاف إلى عائلة الـ S series.

 

تسريب مواصفات هاتف Huawei P60 Pro قبل إطلاقه

تستعد شركة "هواوي" الصينية لإطلاق سلسلة هواتفها الذكية  P60  في شهر مارس القادم.

 

سعر جوال Samsung Galaxy S23 Ultra‎‎ في السعودية

قامت شركة  سامسونج  الكوري بالإعلان عن أحدث منتجاتها وجوالاتها الفلاج شيب الرائدة من خلال مؤتمرها Unpacked الذي أقيم في قاعة مؤتمرات Masonic بسان فرانسيسكو، وكان جوال جالاكسي إس 23 ألترا نجم الحفل بلا منازع.

سعر ومواصفات جوال Samsung Galaxy S23 Plus في السعودية

أعلنت شركة  سامسونج  الكورية الجنوبية عن أحدث جوالاتها الفلاج شيب الرائدة خلال فعاليات مؤتمرها Unpacked الذي أقيم في قاعة مؤتمرات Masonic بسان فرانسيسكو بحضور جمهور لأول مرة منذ 3 سنوات، وكان جوال جالاكسي إس 23 بلس ضمن التشكيلة الجديد لسلسلة S23.

 

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