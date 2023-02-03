أخبار التكنولوجيا.. OpenAI تطرح برنامج ChatGPT Plus باشتراك |اعرف مميزاته… سعر جوال Samsung Galaxy S23 Ultra‎‎ في السعودية

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

أعلنت إدارة موقع التدوينات القصيرة "تويتر" عن سياسات جديدة تجاه إلغاء وحظر الحسابات، لذلك إذا كنت ممن أغلقت حساباتهم، فيمكنك الآن تقديم استئناف على تعليق حساب وسيتم البت في طلبك على ضوء مجموعة جديدة من المعايير للحكم.

طرحت شركة OpenAI المتخصصة في اختراع برامج الذكاء الاصطناعي مستوى خدمات ChatGPT Plus المتميزة باشتراكات مدفوعة، بعد أن حقق ChatGPT المجاني نجاحا كبيرا وانتشارا خلال فترة قصيرة.

كشفت شركة سامسونج عن هاتفها الرائد Galaxy S23 Ultra خلال مؤتمر Unpacked بمدينة سان فرانسيسكو، معلنة عن ميزات جديدة لأول مرة تضاف إلى عائلة الـ S series.

تستعد شركة "هواوي" الصينية لإطلاق سلسلة هواتفها الذكية P60 في شهر مارس القادم.

قامت شركة سامسونج الكوري بالإعلان عن أحدث منتجاتها وجوالاتها الفلاج شيب الرائدة من خلال مؤتمرها Unpacked الذي أقيم في قاعة مؤتمرات Masonic بسان فرانسيسكو، وكان جوال جالاكسي إس 23 ألترا نجم الحفل بلا منازع.

أعلنت شركة سامسونج الكورية الجنوبية عن أحدث جوالاتها الفلاج شيب الرائدة خلال فعاليات مؤتمرها Unpacked الذي أقيم في قاعة مؤتمرات Masonic بسان فرانسيسكو بحضور جمهور لأول مرة منذ 3 سنوات، وكان جوال جالاكسي إس 23 بلس ضمن التشكيلة الجديد لسلسلة S23.