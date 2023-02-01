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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا توجّه اتهامات خطيرة لـ إيلون ماسك وتويتر

إيلون ماسك
إيلون ماسك

قال المستشار الرئاسي الأوكراني، ميخائيل بودولياك، اليوم الأربعاء، إن المالك الجديد لمنصة “تويتر”، إيلون ماسك، يقلل بشكل مصطنع من شعبية الصفحات الرسمية للسلطات الأوكرانية على شبكة التواصل الاجتماعي.

واتهم بودوليك ماسك بـ "عملية التحسين العكسي” لصفحات الشبكات الاجتماعية المتعلقة بأوكرانيا.

وكتب بودولياك على “تويتر”: "يا إيلون، ربما يجب أن تتوقف عن تقليص شعبية أوكرانيا وتخفف التغطية بالقوة؟ كل شيء واضح للغاية".

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أولوية روسيا.. إعلان عاجل من بوتين بشأن حرب أوكرانيا

وفي وقت سابق، انتقد مذيع التلفزيون الحكومي الروسي، فلاديمير سولوفيوف، الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، خلال بث مباشر، واصفا إياه بـ "مجرم حرب" بسبب دعم شركته لأوكرانيا.

تأتي تصريحات سولوفيوف بعد أكثر من 11 شهرًا من بدء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "عمليته العسكرية الخاصة" في أوكرانيا في فبراير الماضي.

 كافحت موسكو لتحقيق أهداف جوهرية

وبعد قرابة عام من القتال، كافحت موسكو لتحقيق أهداف جوهرية ضد جهود أوكرانيا الدفاعية الأقوى من المتوقع، والتي عززتها المساعدات العسكرية الغربية.

طوال الصراع، أعرب ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة “تسلا” و”تويتر”، عن آرائه حول الحرب بشكل متكرر.

وكما نال ماسك، إشادة من دعاية بوتين العام الماضي لاقتراحه اقتراح سلام يُنظر إليه على أنه موات للروس، مما أثار رد فعل عنيف من الكثيرين في الغرب.

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