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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بولندا: سنمد أوكرانيا بالمساعدات والأسلحة العسكرية.. تفاصيل

الرئيس البولندي أندجي
الرئيس البولندي أندجي دودا

 

صرح رئيس بولندا أندجي دودا اليوم الأربعاء، في حديث صحفي مع " ريجا اليوم"  إن بلاده تستطيع إرسال دبابات إضافية لأوكرانيا، بما في ذلك "تي-72" السوفيتية و"بي تي تواردي -91" محلية الصنع.

وذكر دودا أن بلاده قررت في وقت سابق إرسال سرية من دبابات "ليوبارد" إلى أوكرانيا تصل إلى 14 قطعة.  
ولفت دودا بأن بلاده قدمت حتى الآن الكثير من المساعدات العسكرية لأوكرانيا. وقال: "لقد أرسلنا إلى أوكرانيا أكثر من 240 دبابة، وأكثر من 100 عربة مدرعة، وعشرات الآلاف من البنادق الرشاشة، وكمية ضخمة من الذخيرة، وكذلك أنظمة الدفاع الجوي المحمولة من "بيرون" ، ومدافع كراب ذاتية الدفع الحديثة".

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وشدد علي أن بولندا توؤيد وضع كافة الضمانات الأومتية لأوكرانيا مع أقتراب موعد قمة حلف شمل الأطلسي " الناتو " الذي سيعقد في يوليو في فيلينوس.

وقال: "قبل القمة في فيلنيوس، نريد صياغة اتفاق مع حلفائنا بشأن تزويد أوكرانيا بنوع من الضمانات الأمنية من جانب الناتو، أي اتخاذ خطوة نحو تعزيز أمن أوكرانيا في المستقبل".

وأعرب الرئيس البولندي عن أمله في انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" قريباً.

 

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