"مجرم حرب".. إعلان صادم من التلفزيون الحكومي الروسي بشأن إيلون ماسك

انتقد مذيع التلفزيون الحكومي الروسي، فلاديمير سولوفيوف، الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، خلال بث مباشر، واصفا إياه بـ "مجرم حرب" بسبب دعم شركته لأوكرانيا.

تأتي تصريحات سولوفيوف بعد أكثر من 11 شهرًا من بدء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "عمليته العسكرية الخاصة" في أوكرانيا في فبراير الماضي.

وبعد قرابة عام من القتال، كافحت موسكو لتحقيق أهداف جوهرية ضد جهود أوكرانيا الدفاعية الأقوى من المتوقع، والتي عززتها المساعدات العسكرية الغربية.

طوال الصراع، أعرب ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة “تسلا” و”تويتر”، عن آرائه حول الحرب بشكل متكرر.

وكما نال ماسك، إشادة من دعاية بوتين العام الماضي لاقتراحه اقتراح سلام يُنظر إليه على أنه موات للروس، مما أثار رد فعل عنيف من الكثيرين في الغرب.

ومع ذلك، فقد تلاشى هذا الثناء منذ ذلك الحين ، حيث استنكر سولوفيوف ماسك في مناقشة حديثة حول تبرع شركته “سبيس اكس” بأكثر من 20000 قمر صناعي من “ستارلينك” للجيش الأوكراني منذ بداية الحرب.