تحالف أمريكي هندي جديد في مواجهة هيمنة الصين على مستقبل التكنولوجيا عالميا

تستمر الحرب الاقتصادية والتكنولوجية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين في التصاعد بأقصى سرعة، لم تكتف إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بالحظر النهائي لشركة "هواوي" الصينية، بل جعلت على رأس أولوياتها ومن ضمن الأجندة الرئيسية أن تسبقها في الذكاء الاصطناعي وتصنيع الرقائق الإلكترونية.

وفقا لتقرير من موقع fonearena التقني، أطلقت الحكومة الأمريكية ممثلة في البيت الأبيض شراكة مع الهند ويأمل الرئيس جو بايدن أن يكون التحالف الجديد جبهة قوية ضد المنافسة القوية مع الصين سواء من ناحية أشباه الموصلات أو الذكاء الاصطناعي والمعدات العسكرية.

أشباه الموصلات

شراكة ICET الهندية مع الولايات المتحدة الأمريكية ستكون محورها الرئيسي التركيز على تصنيع أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي وتعزيز جهود البلدين الرامية إلى التنافس ضد الصين

يخطط البيت الأبيض لتقوية جبهته في حربه التكنولوجية ضد الصين. لهذا، وافق الرئيس جو بايدن ، الذي كان على طاولة المفاوضات مع الهند ، من حيث المبدأ مع حكومة نيودلهي على تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. مع ضم الشركات في كلا البلدين من خلال إطار التبادل التجاري على أساس المنفعة المتبادلة، خاصة وأن الهند حاليا تعتمد في بنتيها التحتية للاتصالات بشكل أساسي على الشركات الصينية ، بما في ذلك Huawei، وهو ما تريد أمريكا أن تغيره.

Huawei

يريد الرئيس الأمريكي "بايدن" تغيير استراتيجي في اعتماد الهند على الصين وإنشاء بنية تحتية جديدة في المنطقة من قبل الشركات الأمريكية. بالإضافة إلى ذلك ، سيكون للجيش الهندي، الذي يعتمد حاليًا على تزويده بالمعدات من روسيا، إمكانية الوصول إلى الأسلحة الأمريكية الحديثة، ضمن الصفقة الجديدة.

تتضمن المبادرة بين أمريكا والهند، جهدًا مشتركًا في مجال الفيزياء الكمية Quantum والفضائية عالية التقنيات والأداء، طلبت شركة جنرال إلكتريك الإذن من حكومة الولايات المتحدة لإنتاج محركات نفاثة. يطبق التعاون أيضًا على أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي والكثير من الاختراعات المتقدمة.

اجتمع كلا من مستشار الأمن القومي لبايدن ، جيك سوليفان ، ونظيره الهندي ، أجيت دوفال ، مع كبار المسؤولين من كلا البلدين في البيت الأبيض لإطلاق المبادرة الأمريكية الهندية رسميا التي تقوم على التبادل التكنولوجي والتقني.

قال "سوليفان" مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي: "التحدي الأكبر تفرضه الصين من خلال ممارساتها الاقتصادية ، وتحركاتها العسكرية العدوانية ، وجهودها للسيطرة على مستقبل الصناعة التكنولوجية بأكملها من خلال السيطرة على سلاسل التوريد، وبالتالي كان لها تأثير عميق على التفكير في دلهي"، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يكون للاتفاقية فوائد حقيقة ملموسة وفعالة لكلا البلدين.

وفقًا لتصريحات البيت الأبيض، طلبت بالفعل شركة جنرال إلكتريك من الحكومة الأمريكية الحصول على إذن لإنتاج محركات نفاثة مع الهند تعمل على تشغيل الطائرات التي تشرف على إنتاجها وتشغيلها الهند.