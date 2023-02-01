إجراء عاجل.. FBI يداهم منزل الرئيس الأمريكي بولاية ديلاوير

أفادت شبكة “إن بي سي” الأمريكية، نقلا عن مصدران مطلعان على الوضع، اليوم الأربعاء، بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي “FBI”، داهم منزل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في شاطئ ريهوبوث بولاية ديلاوير.

وقال مصدر ثالث مطلع على الوضع، لشبكة “إن بي سي” الأمريكية، إنه لم يكن هناك أي أمر بالمداهمة والتفتيش وإنه تم بالتراضي.

وقال بوب باور المحامي الشخصي لبايدن في بيان إن وزارة العدل تجري البحث بدعم وتعاون كاملين من بايدن.

وقال باور: “بموجب الإجراءات المعيارية لوزارة العدل، ولصالح الأمن التشغيلي والنزاهة، سعت إلى القيام بهذا العمل دون إشعار عام مسبق، واتفقنا على التعاون”.

وأضاف: “البحث اليوم هو خطوة أخرى في عملية شاملة وفي الوقت المناسب لوزارة العدل، وسنواصل تقديم الدعم والتسهيل بشكل كامل. سيكون لدينا مزيد من المعلومات في ختام بحث اليوم”.

العثور على وثائق تحمل علامات سرية

وتم العثور على وثائق تحمل علامات سرية في وقت سابق في مقر إقامة بايدن في ويلمنجتون ومكتب فكري في واشنطن، لكن البيت الأبيض قال إنه لم يتم العثور على وثائق سرية في منزله بشاطئ ريهوبوث.