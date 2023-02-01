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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الديمقراطية البرازيلية على جدول الأعمال.. بايدن يلتقي لولا دا سيلفا 10 فبراير

بايدن ولولا دي سيلفا
بايدن ولولا دي سيلفا

يستعد الرئيس الأمريكي جو بايدن، لإجراء محادثات مع نظيره البرازيلي لويس إيناسو لولا دا سيلفا، في اجتماع يوم 10 فبراير الجاري.

وقال المكتب الصحفي للبيت الأبيض في بيان له، إن الرئيس جو بايدن سيرحب بنظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في البيت الأبيض يوم 10 فبراير.

وأوضحت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير في بيان أن الاجتماع يهدف إلى "زيادة تعزيز العلاقات الوثيقة بين الولايات المتحدة والبرازيل". 

ومن المتوقع أن يناقش الرئيسان دعم الولايات المتحدة للديمقراطية البرازيلية وكيفية تعزيز الإدماج والقيم الديمقراطية في جميع أنحاء العالم.

وكان البيت الأبيض أعلن الأسبوع الماضي، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أكد خلال اتصال هاتفي مع نظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا دعمه الثابت له، ودعاه إلى زيارة واشنطن لإجراء مشاورات حول دائرة واسعة من القضايا.

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