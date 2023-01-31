بايدن: تغير المناخ أخطر على البشرية من الحرب النووية

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الثلاثاء، إن تغير المناخ أخطر على البشرية من الأسلحة النووية.

وقال بايدن، خلال فعالية اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي بالبيت الأبيض: "هذا هو التهديد الوجودي الرئيسي للإنسانية الذي واجهناه على الإطلاق، بما في ذلك الأسلحة النووية".

وأثار بايدن موضوع التغير المناخي خلال فعالية اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي.

وفي وقت سابق، قال المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون المناخ، جون كيري، إن تغيير تركيبة الكونجرس بعد انتقال الأغلبية إلى الجمهوريين، لن يعطل القوانين التي جرى إقرارها من أجل صالح البيئة ومكافحة تغير المناخ.

وحسب شبكة “سكاي نيوز”، أشار كيري إلى أن الرئيس جو بايدن يمكن أن يستخدم حق الفيتو الرئاسي في حال محاولة الكونجرس تغيير هذه القوانين أو تعطيلها.

وأضاف: "نتحرك بقوة كبيرة، ولدينا ذلك القانون العظيم الذي تم تمريره، والذي وضع مبلغا كبيرا على الطاولة، أي ما يقارب 400 مليار دولار ستستثمر في التكنولوجيات الجديدة. إذن، سواء أكان التقاط الكربون، أو تخزينه في الأرض، وسواء أكان الهيدروجين الأخضر الذي يتم إنتاجه من الرياح والشمس، نظيفا مئة بالمئة، هذه هي الأمور التي ستغير العالم الذي نعيش فيه إلى الأفضل".