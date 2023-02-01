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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تقارير: الولايات المتحدة في طريقها لمنع بيع معالجات 4G Snapdragon إلى هواوي

الصراع التكنولوجي
الصراع التكنولوجي بين الولايات المتحدة وشركة هواوي الصينة

أفادت تقارير أن السلطات الأمريكية تعمل على إصدار قانون جديد من شأنه منع وصول شركة هواوي الصينية إلى العناصر والمكونات القائمة على التقنيات الأمريكية بما فيها معالجات 4G Snapdragon والتي تستخدمها هواوي حاليا في هواتفها الذكية. 

 

وبحسب تقرير من وكالة رويترز - نقلاً عن ثلاثة مصادر مطلعة - فإن الولايات المتحدة ستفرض قيودًا جديدة على شركة هواوي يمكن أن تمنع حتى التقنيات القديمة مثل 4G ، بالإضافة إلى تقنيات أحدث مثل Wi-Fi 6 و Wi-Fi 7 ، وعدد من أدوات الذكاء الاصطناعي، والحوسبة عالية الأداء، والعناصر السحابية. 

 

وأخبر أحد المصادر المطلعة وكالة رويترز أن المسؤولين الأمريكيين في طريقهم لوضع قانون جديد لحظر تصدير العناصر والمكونات دون مستوى تقنية 5G ، ومنها معالجات 4G Snapdragon من شركة كوالكوم الأمريكية. 

  

وقال مصدر آخر إن تراخيص تصدير معالجات الجيل الرابع إلى هواوي ، والتي سمحت بموجب العقوبات الحالية ، تم رفضها الآن. 

 

ويعد فقدان رقائق ومعالجات 4G ضارًا للغاية بشركة هواوي حيث تستخدم الشركة إصدارات 4G من شرائح Snapdragon في عروضها الأخيرة مثل سلسلة Mate 50 وسلسلة P50 ، وفقا لـ Android Authority . 

 

ووضعت شركة هواوي على القائمة السوداء الخاصة بوزارة التجارة الأمريكية منذ عام 2019 ، وكانت النتائج مدمرة للعلامة التجارية الصينية، حيث أدى الحظر التجاري إلى فقدان الشركة  لخدمات جوجل وكذلك الوصول إلى المعالجات الداخلية المتطورة، وتقنيات 5G، وسمح وقتها للشركة باستخدام إصدارات 4G من معالجات Qualcomm Snapdragon في هواتفها.

 

 

 

السلطات الأمريكية الولايات المتحدة الصين معالجات 4G Snapdragon هواوي

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