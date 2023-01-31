الولايات المتحدة توقف منح تراخيص تصدير لشركة هواوي الصينية

توقفت إدارة بايدن عن الموافقة على تراخيص للشركات الأمريكية لتصدير معظم العناصر إلى شركة هواوي الصينية ، وفقًا لثلاثة أشخاص مطلعين على الأمر.

واجهت هواوي قيودًا على الصادرات الأمريكية بشأن عناصر 5G وتقنيات أخرى لعدة سنوات ، لكن المسؤولين في وزارة التجارة الأمريكية منحوا تراخيص لبعض الشركات الأمريكية لبيع سلع وتقنيات معينة للشركة. تلقت شركة Qualcomm Inc (QCOM.O) في عام 2020 إذنًا لبيع رقائق الهاتف الذكي من الجيل الرابع إلى هواوي

قال متحدث باسم وزارة التجارة إن المسؤولين 'يقيّمون سياساتنا ولوائحنا باستمرار' لكنهم لا يعلقون على المحادثات مع شركات معينة. رفضت Huawei و Qualcomm التعليق. ذكرت بلومبرج وفاينانشال تايمز في وقت سابق هذه الخطوة.

قال أحد الأشخاص المطلعين على الأمر إن المسؤولين الأمريكيين يضعون سياسة رسمية جديدة لرفض شحن العناصر إلى Huawei والتي ستشمل عناصر أقل من مستوى 5G ، بما في ذلك عناصر 4G و Wifi 6 و 7 والذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء.

قال شخص آخر إنه من المتوقع أن تعكس هذه الخطوة تشديد إدارة بايدن للسياسة تجاه هواوي خلال العام الماضي. قال الشخص إن تراخيص لرقائق الجيل الرابع التي لا يمكن استخدامها لشبكة 5G ، والتي ربما تمت الموافقة عليها في وقت سابق ، تم رفضها.

وقرب نهاية إدارة ترامب وفي وقت مبكر من إدارة بايدن ، كان المسؤولون لا يزالون يمنحون تراخيص لعناصر خاصة بتطبيقات 4G.

وضع المسؤولون الأمريكيون شركة Huawei على قائمة سوداء للتجارة في عام 2019 ، مما يقيد معظم الموردين الأمريكيين من شحن البضائع والتكنولوجيا إلى الشركة ما لم يتم منحهم تراخيص.

واصل المسؤولون تشديد الضوابط لقطع قدرة Huawei على شراء أو تصميم رقائق أشباه الموصلات التي تشغل معظم منتجاتها.

لكن المسؤولين الأمريكيين منحوا تراخيص سمحت لشركة Huawei بتلقي بعض المنتجات. على سبيل المثال ، حصل موردو Huawei على تراخيص بقيمة 61 مليار دولار لبيعها لشركة معدات الاتصالات العملاقة من أبريل حتى نوفمبر 2021.

في ديسمبر ، قالت هواوي إن إجمالي إيراداتها بلغ حوالي 91.53 مليار دولار ، بانخفاض طفيف فقط عن عام 2021 عندما تسببت العقوبات الأمريكية في انخفاض مبيعاتها بنحو الثلث.