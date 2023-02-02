سياسات جديدة.. تويتر تعيد كل الحسابات المعلقة خلال شهر

أعلنت إدارة موقع التدوينات القصيرة "تويتر" عن سياسات جديدة تجاه إلغاء وحظر الحسابات، لذلك إذا كنت ممن أغلقت حساباتهم، فيمكنك الآن تقديم استئناف على تعليق حساب وسيتم البت في طلبك على ضوء مجموعة جديدة من المعايير للحكم.

وفقا لتقرير موقع cnet التقني، قام حساب Twitter Safety ، بنشر تغريدة يعلن من خلالها عن سياسة المنصة الاجتماعية الجديدة التي سوف تعتمدها للفترة القادمة، أعلنت إدارة الشركة أنها ستغلق الحسابات التي تنشر "الانتهاكات الشديدة أو المستمرة" التي لا تتوافق مع سياسة وبيئة المنصة، وبدلاً من تعليق الحساب فورًا ، ستلجأ للحول والإجراءات التدريجية من حيث الشدة والأقل في استخدام سلطتها، في حالة إذا كانت التغريدة تنتهك معايير النشر لدي تويتر ستحد من وصول التغريدة المخالفة للسياسة أو تطالب المستخدم بإزالة التغريدة، وإلا لن يقدر على كتابة تغريدات أخرى.

Twitter

التغريدات التي سيتم حظرها نهائيا هي التي تقدم محتوى خطيرا يحرض على العنف أو محتوى مخالف للقانون أو به انتهاكات للخصوصية أو يستهدف مضايقة المستخدمين الآخرين مثل كتابة التعليقات البذيئة.

بدأ " تويتر" بالفعل في حملة إعادة الحسابات المعلقة منذ أواخر 2022، ومن ضمن الحسابات العائدة، الحساب الرسمي للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والممثل الكوميدي كاثي جريفين كما قالت الشركة إنها ستواصل إعادة الحسابات الملغاة كلها خلال الشهر القادم في حالة إذا استوفت المعايير الأساسية للمنصة.

لدى تويتر ميزة تسمح للمستخدمين بحكم استئناف واعتراض على عملية تعليق حسابهم وحظره، لكن الإدارة الجديدة بقيادة الملياردير "إيلون ماسك" المالك الجديد لتويتر قالت إن السياسات السابقة لحظر الحسابات كانت متعنتة للغاية واتخذت إجراءات تأديبية غير متناسبة مع خرق قواعد تويتر.

من خلال تغريدة على حساب Twitter Safety تبين ان عدد كبير من المستخدمين قاموا بالاستئناف على حساباتهم المعلقة وأن الإدارة بالفعل تنظر في عدد كبير من هذه الطعون المقدمة بموجب السياسة الجديدة. نشر الحساب في وقت سابق تغريدة كتب فيها "نقدر سعة صدرك لأننا نعمل على إعادة التقييم لعدد كبير من هذه الطلبات".