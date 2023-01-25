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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

انهيار العصفور الأزرق.. تويتر يخسر 70% من الإعلانات في شهر واحد

إيلون ماسك و تويتر
إيلون ماسك و تويتر

 

أصبحت منصة التدوينات القصيرة تويتر تعاني بشدة منذ استحواذ الملياردير "إيلون ماسك" عليها، وهو ما تجلى في خسارة الموقع لـ أكثر من 70% من كمية الإعلانات الآتية للموقع خلال شهر ديسمبر الماضي وهو المعروف عنه أنه من أكثر الأشهر التي من المفترض أن تكون مربحة لأي منصة تواصل اجتماعي.

 

وفقا لتقرير موقع  gizmochina التقني شهري نوفمبر وديسمبر هما الأشهر التي تنفق فيها كل العلامات التجارية تقريبا والشركات ببذخ وإسراف على ميزانياتها الإعلانية للاستفادة من مزايا موسم العطلات. 

 

ومع ذلك ، وفقًا للبيانات الأخيرة الصادرة عن SMI المنشور عبر رويترز انخفض الإنفاق الإعلاني في تويتر Twitter لشهر نوفمبر بنسبة 55٪ بينما الانخفاض في ديسمبر كان بنسبة 71٪ تقريبًا، ويأتي هذا الانخفاض الهائل عقب التغييرات الهائلة في السياسة التي أدخلها الرئيس التنفيذي الجديد إيلون ماسك.

 

في أكتوبر الماضي ، استحوذ "ماسك" رسميا على Twitter مقابل 44 مليار دولار ، ومنذ ذلك الحين أجرى سلسلة من التغييرات في سياسية المنصة وقام بحملة تسريح جماعية للموظفين شملت كل القادة والمدراء، مع اتباع حزمة من السياسات الجديدة اشهرها حسابات تويتر بلو التي تعطي علامة التوثيق الزرقاء في مقابل مالي شهري أو سنوي حسب نوع الاشتراك، ثم قام بإعادة الحسابات المحظورة ، مع حظر الروابط لتطبيقات الوسائط الاجتماعية المنافسة.

تويتر

بمجرد أن تولى ماسك زمام الأمور ، علقت العلامات التجارية الكبرى مثل General Motors Company و Pfizer Inc. و فورد  و AMC Networks Inc. إعلاناتها من موقع تويتر، و منذ قيادته للشركة والإدارة، غادر أكثر من 1000 معلن تويتر وهي ضربة قاسية جدا للمنصة ، حيث تشكل الإعلانات أكثر من 90٪ من عائداتها وبالتالي تعتمد المنصة اعتمادا كليا على تمويل العلامات التجارية والشركات الكبرى.

غادر المعلنون بشكل عام Twitter بسبب نوع إدارة ماسك التي اتسمت بالتذبذب والضبابية، يتخذ القرار ثم يتراجع عنه، على سبيل المثال ، من بين عمليات التسريح الجماعي للموظفين، طرد معظم فريق الإعلانات بما في ذلك أكبر اثنين من الموظفين المسؤولين عن التواصل والحفاظ على علاقات جيدة مع العلامات التجارية، وكذلك أقال الفريق المسؤول عن إصلاحات أجهزة الكمبيوتر المكتبية للشركة في محاولة لخفض التكاليف،.

احتج المعلنون على سياسة تويتر بلو ودفع مقابل مالي في سبيل الحصول على علامة توثيق حساباتهم خشية من الاستخدام العشوائي للخدمة، وبالفعل خلال أيام معدودة من بدء الخدمة ظهرت حسابات موثقة مزيفة تزعم أنها لشركات كبيرة وشخصيات عامة وكانت كلها بالفعل مزيفة وليس لها علاقة بالشخصيات الحقيقية، في عملية خداع للجمهور والمتابعين. 

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كما تعرضت شركة Apple ، وهي واحدة من أكبر المعلنين على تويتر، لانتقادات علنية من قبل ماسك بسبب إيقافها مؤقتًا للإعلانات كما انتقد ماسك سياسات شركة آبل الخاصة بأخذ رسوم 30٪ من متجر التطبيقات الخاصة بها. ومع ذلك كل الانتقادات العلنية لم تؤت بثمارها وتجلب أي فائدة كبيرة لتويتر، وبالفعل تركت العديد من العلامات التجارية تويتر.

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