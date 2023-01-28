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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بمواصفات فائقة.. هواوي تتألق من جديد بهاتف Huawei P60 Pro

هاتف هواوي القادم
هاتف هواوي القادم Huawei P60 Pro

تعتزم شركة هواوي الصينية إطلاق هاتف رائد جديد بمواصفات قياسية حيث من المتوقع أن ينافس هاتف Huawei P60 Pro مع أفضل الهواتف الذكية الرائدة المنافسة له في الأسواق، نظرا لإمكاناته الفائقة وتصميمه الأنيق. 

وكشفت عدد من التسريبات أن هاتف هواوي القادم Huawei P60 Pro سينطلق بتصميم شبابي أنيق مع شاشة منحنية ووحدة كاميرا فريدة، مع عدد كبير من الميزات والابتكارات الجديدة خاص في الشاشة والكاميرا. 

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مواصفات هاتف Huawei P60 Pro

وسيأتي هاتف هواوي القادم Huawei P60 Pro بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع OLED قياس 6.6 بوصة، مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، وجودة  +QHD ، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، ونوتش صغير في منتصف الشاشة مخصص للكاميرا الأمامية، بحسب Gizmochina .

وسيقدم هاتف هواوي القادم Huawei P60 Pro كاميرا ثلاثية خلفية بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل مع مستشعر من شركة سوني  Sony IMX888، بينما ستحتوي الكاميرا المقربة بدقة 64 ميجابكسل على مستشعر  OmniVision OV64B ، مع عدسة فائقة الاتساع بزاوية عريضة من Sony IMX858 بدقة 50 ميجابكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.   

وسيحتوي هاتف هواوي القادم Huawei P60 Pro على بطارية كبيرة سعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع السلكي بقدرة 100 واط مع القدرة على الشحن اللاسلكي بسرعة 50 واط. 

ومن المتوقع أن يحصل هاتف هواوي القادم Huawei P60 Pro بمعالج وحدة مركزية من شركة كوالكوم الأمريكية من نوع  Snapdragon 8+ Gen 1 ، مع ذاكرة عشوائية من نوع LPDDR5X وذاكرة تخزين داخلية من نوع  UFS 4.0 ، وتصنيف IP68 و سوفت وير  HarmonyOS 3.0 .   

هواوي هاتف رائد Huawei P60 Pro الهواتف الذكية كاميرا ثلاثية

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