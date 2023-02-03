تسريب مواصفات هاتف Huawei P60 Pro قبل إطلاقه

تستعد شركة "هواوي" الصينية لإطلاق سلسلة هواتفها الذكية P60 في شهر مارس القادم.

وفقا لتقرير موقع gizmochina التقني، تم تسريب كل تشكيلة الهواتف الجديدة التي تتكون من Huawei P60 و Huawei P60 Pro و P60 Ultra و P60E مع نظام تشغيل HarmonyOS 3.1 الجديد.

مواصفات Huawei P60 Pro

ظهرت موخرا صور مسربة لهاتف هواوي P60 Pro وهو تحت الاختبارات، يمكن رؤية الهاتف بجزيرة كاميرا مستطيلة تضم حلقتين كبيرتين للمستشعرات مع جوانب منحنية قليلاً ونجد ان زر التحكم في درجة الصوت و زر الطاقة في الجانب الأيسر، في الجزء الأسفل من هيكل الجهاز، توجد شبكة مكبر صوت ومنفذ USB من نوع C للشحن.

من الملاحظ أن تصميم الهاتف الذكي هذه المرة مختلفة عن الصور المسربة السابقة، ربما بسبب اختلاف الطرازات داخل السلسلة التي تحمل عددا من الاختيارات المتباينة.

Huawei P60 Pro

يعمل هاتف Huawei P60 Pro بشاشة عرض نوع OLED قطرها 6.6 بوصة مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز ودقة 1440 بيكسل ودرجة سطوع 1500 شمعة، مع وحدة بطارية سعة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السلكي 100 وات والشحن اللاسلكي 50 وات.

تحت الغطاء، قد يتم تشغيله بواسطة معالج وحدة مركزية من كوالكوم Snapdragon 8 Gen 2 SoC ثماني النواة بدقة تصنيع 4 نانو مع تغطية شبكة الجيل الرابع 4G فقط، مقترن مع ذاكرة وصول عشوائي بحد أدنى 8 جيجابايت رام وحد أقصى 12 جيجابايت رام من نوع LPDDR5X وسعة تخزين 128 - 256 - 512 جيجبايات من نوع UFS 4.0. مع شهادة تصنيف IP68 ونظام تشغيل HarmonyOS 3.0 مثبت مسبقا.

تتردد شائعات قوية أن هواوي P60 Pro يحتوي على إعداد كاميرا رباعية في اللوحة الخلفية مع مستشعر رئيسي فتحة وساعة Sony IMX888 بدقة 50 ميجابكسل. قد يكون هناك أيضًا مستشعر Sony IMX858 فائق الاتساع بدقة تبلغ 13 ميجابكسل مع كاميرا زووم منظار بدقة 64 ميجابكسل x3.5 وكاميرا رابعة بدقة 40 ميجابيكسل، مع كاميرا سيلفي أمامية بدقة 13 ميجابيكسل تتوفر بتقنيات HDR, panorama.