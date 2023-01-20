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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مدير شركة OpenAI يكشف تفاصيل الشراكة مع Microsoft

سام ألتمان المؤسس
سام ألتمان المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة OpenAI

 

تحدث المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، "سام ألتمان"، عن مستقبل الشركة وصفقة التعاون مع  مايكروسوفت، مؤكدا أنها ليست احتكارا لمجهودات الشركة.

وفقا لتقرير techcrunch اشتهرت الشركة مؤخرا بعد أن أطلقت الروبوت ChatGPT ، وهو برنامج من الذكاء الاصطناعي يجري محادثات و يجيب على الأسئلة مثل أي شخص كما أنه قادر على إجراء الأوراق البحثية والأكاديمية. منتجات OpenAI لم تذهل المستخدمين فقط ؛ بل جذبت أنظار المستثمرين أيضا، وبحسب ما ورد تجري OpenAI محادثات جادة لبيع بعض من أسهمها الحالية لمستثمرين جدد بقيمة 29 مليار دولار على الرغم من إيراداتها الاسمية القلية نسبيا.

OpenAI 

رفض "ألتمان" الحديث عن المعاملات والمشاريع التجارية الحالية لشركة OpenAI، ومع ذلك كشف بعض التطلعات المستقبلية للشركة بالإضافة إلى ChatGPT و DALL-E وهو أيضا برنامج مكون من الذكاء الاصطناعي و نموذج تم تطويره بواسطة الشركة، والذي يترجم اللغة الطبيعية إلى صور وبالتالي هو يرسم صورا اعتمادا على الأوصاف النصية، أكد "ألتمان" أن الشركة في طريقها لتطوير نموذج فيديو قادم ولكن قد يستغرق بعض الوقت.

أكد ألتمان أن شراكة OpenAI المتطورة مع عملاق التكنولوجيا الرقمية مايكروسوفت Microsoft ليست اتفاقية حصرية أو مقيدة لحرية الشركة، وهي الشركة التي استثمرت لأول مرة في OpenAI في عام 2019، ومؤخرا أعلنت أنها تخطط لدمج أدوات الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT في جميع منتجاتها ومن ضمنها محرك البحث Bing.

 

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علاوة على ذلك ، أكد ألتمان أن OpenAI يمكنها بناء منتجاتها وخدماتها البرمجية الخاصة بها ، بالإضافة إلى ترخيص تقنيتها للاستخدام من قبل شركات أخرى، وهو بذلك رد على التكهنات والتساؤلات عما إذا كانت OpenAI قد تتنافس يومًا ما مباشرة مع  Google  عبر محرك البحث الخاص بها.

وكان ألتمان صريحا في رده على التنافس المباشر مع  جوجل  قائلا عن هذا السيناريو أنه غير واقعي: "عندما يتحدث شخص ما عن أن ظهور تكنولوجيا ما هي نهاية شركة عملاقة أخرى ،هو أمر في الغالب خطأ، ينسى الناس أن على المنافسين اتخاذ خطوة مضادة لنا، وأعتقد أنهم أذكياء جدًا ، ولديهم كفاءة كبيرة".

OpenAI Microsoft سام ألتمان ChatGPT DALL-E مايكروسوفت جوجل Google

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