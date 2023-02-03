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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سعر جوال Samsung Galaxy S23 Ultra‎‎ في السعودية

Samsung Galaxy S23
Samsung Galaxy S23 Ultra

قامت شركة  سامسونج  الكوري بالإعلان عن أحدث منتجاتها وجوالاتها الفلاج شيب الرائدة من خلال مؤتمرها Unpacked الذي أقيم في قاعة مؤتمرات Masonic بسان فرانسيسكو، وكان جوال جالاكسي إس 23 ألترا نجم الحفل بلا منازع.

يأتي جوال  سامسونج  جالاكسي إس 23 ألترا بعدة مميزات منها معالج الوحدة المركزية من كوالكوم سناب دراجون من الجيل الثاني المخصص لجوالات سامسونج فقط مع كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابيكسل وقدرة على التصوير الليلي بأداء فائق الروعة إلى جانب العديد من الترقيات التي تجعلها جوالا مميزا جدا، وهو أصبح متوفر حاليا للطلب والحجز عبر منافذ التجارة الإلكترونية بسعر 5,199 ريال سعودي في نسخة الـ 8 جيجابايت رام و 512 جيجابايت من سعة التخزين، وفقا لموقع جرير

مواصفات جوال Samsung Galaxy S23 Ultra

يأتي مع شاشة عرض قطرها 6.8 بوصة من نوع Dynamic AMOLED 2X مع معدل تحديث 120 هرتز وجودة HDR10+ مع درجة سطوع 1750 شمعة ونسبة شاشة إلى هيكل 89.5% مع دقة وضوح 1440x3088 بيكسلات، وكثافة بيكسلات 501 بيكسل، مع زجاج مقوي للحماية Corning Gorilla Glass Victus 2 وخاصية Always-on display.

يأتي الجوال سامسونج الجديد مع وحدة معالجة مركزية من كوالكوم SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 بدقة تصنيع 4 نانو ثماني النواة مع معالج رسوميات جرافيك Adreno 740 مقترن بذاكرة وصول عشوائي تتنوع بين 8 أو 12 جيجا بايت رام وسعة تخزين تتنوع بين 256 أو 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت من نوع UFS 4.0.

Samsung Galaxy S23 Ultra

يحزم الجوال بطارية 5000 مللي أمبير في الساعة، بقوة 45 وات شحن سلكي سريع وتصل من 0 إلى 65% خلال 30 دقيقة، مع نظام تشغيل أندرويد 13 وواجهة مستخدم One UI 5.1.

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يأتي جهاز  سامسونج  بأربع كاميرات خلفية، الرئيسية بدقة 200 ميجابيكسل فتحة عدسة واسعة داعمة لتقنيات PDAF, Laser AF, OIS والثانية زووم منظار بدقة 10 ميجابيكسل 10x والرابعة تيليفوتو بدقة 10 ميجابيكسل زووم 3x والرابعة بدقة 12 ميجابيكسل فائقة الاتساع تدعم تقنيات Dual Pixel PDAF أما الكاميرا السيلفي الأمامية فهي بدقة 12 ميجابيكسل مع تقنية Dual Pixel PDAF

سامسونج السعودية Samsung Galaxy S23 Ultra جوال سان فرانسيسكو

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