بمعالج MediaTek Heilo G99.. تسريب مواصفات سامسونج جالاكسي A24 4G الجديد

تستعد شركة "سامسونج" لإطلاق هاتفها الذكي جالاكسي A24 4G خليفة Galaxy A23 من الفئة المتوسطة مع عدة ترقيات، وذلك بعد أن أطلقت رسميا بالفعل Samsung Galaxy A23 5G في الهند.

وفقا لتقرير gizmochina التقني، بدأ يظهر حاليا هاتف Samsung Galaxy A24 4G الداعم لشبكات الجيل الرابع، من خلال قوائم و قواعد البيانات مثل Geekbench و BIS ، على FCC. تكشف القائمة عن بعض المواصفات الرئيسية والتقنية لجهاز Galaxy A24 4G القادم، الذي يحمل رقم طراز SM-A245M/DSN العامل مع محول طاقة 25 وات من النوع C الذي يأتي برقم طراز EP-TA800، كما تؤكد القائمة أيضًا أن الهاتف سيوفر اتصال LTE.

مواصفات Samsung Galaxy A24

يدعم هاتف "سامسونج جالاكسي A24 4G" اتصال بلوتوث Bluetooth و NFC و WiFi 802.11 a / b / g / n / ac ، وفقًا للقائمة ، كما يمكن زيادة سعة تخزين الجهاز من خلال دعم بطاقة microSD. لا تحتوي القائمة على أي معلومات أخرى بخصوص Samsung Galaxy A24 بخلاف ذلك.

Samsung Galaxy A24

من خلال منصة Geekbench نعلم أن الهاتف الذكي سيتم تشغيله بواسطة معالج وحدة مركزية من ميدياتك شرائح MediaTek Heilo G99، وهي الرقائق الإلكترونية المخصصة للأجهزة متوسطة المدى، الداعمة لشبكات اتصال الجيل الرابع، ومن المتوقع أن تكون ذاكرة الوصول العشوائي 4 جيجابايت رام، مع نظام تشغيل أندرويد 13، و واجهة مستخدم OneUI.

تشير القائمة أن سامسونج Galaxy A24 سيحتوي على معالج ثماني النوى، بتكوين 2 + 6 أنوية، مع نواتين بسرعة 2.20 جيجاهرتز لكل منهما ، و 6 نوى بسرعة 2.0 جيجاهرتز لكل منها. سيتم إقران وحدة المعالجة المركزية مع وحدة معالجة رسوميات الجرافيك Mali G57.

ظهرت منذ فترة تقارير إخبارية على المواقع التقنية تفيد بأن جهاز سامسونج جالاكسي A24 سيأتي مع شاشة عرض AMOLED مقاس 6.24 بوصة مع جودة FHD + ومعدل تحديث شاشة 90 هرتز. تم تزويد الهاتف بثلاث كاميرات في اللوحة الخلفية، مع مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل وعدسة بزاوية فائقة الاتساع بدقة 5 ميجابكسل ووحدة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل ومستشعر كاميرا أمامية سيلفي بدقة 13 ميجابكسل.

أفادت تسريبات سابقة أن الجهاز الجديد Samsung Galaxy A24 4G سيكون مزودًا بمعالج Exynos 7904 SoC الذي تقوم بتصنيعه شركة سامسونج ، ومع ذلك ، فإن قائمة Geekbench الأحدث تتناقض مع هذا الادعاء.