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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تسريب مواصفات وسعر الكمبيوتر المحمول Samsung Galaxy Book 3

Samsung Galaxy Book
Samsung Galaxy Book 3

تستعد شركة "سامسونج" عملاق التكنولوجيا الكورية لعقد مؤتمرها الصحفي بعنوان Galaxy Unpacked غدًا، للاعلان عن إطلاق سلسلة هواتف Galaxy S23 الذكية التي تنتمي لفئة الفلاج شيب، بالإضافة إلى سلسلة أجهزة الكمبيوتر المحمول Galaxy Book 3.

ووفقا لتقرير موقع gizmochina التقني المتخصص، قبل يوم واحد من الإطلاق الرسمي لهذه المنتجات، سرب حساب على تويتر يحمل اسم  SnoopyTech تصميم ومواصفات طراز الفانيليا Samsung Galaxy Book 3 الذي يأتي بعدد كبير من الترقيات عن السلسلة السابقة عليه.

Samsung Galaxy Book 3

 

مواصفات Samsung Galaxy Book 3

وتظهر الصور المسربة الأولية أن جهاز الكمبيوتر المحمول  سامسونج  Galaxy Book 3 سيكون به مجموعة كبيرة ومتنوعة من المنافذ المختلفة، على الجانب الأيسر من اللاب توب، وسيكون هناك منفذ HDMI بالإضافة إلى منافذ USB 3.2 و USB Type-C، بينما يوجد منفذ USB من النوع A وفتحة بطاقة microSD ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم كل ذلك على الجانب الأيمن للجهاز، كما يوجد منفذ لزيادة مساحة التخزين من خلال  منفذ SSD ومنفذ microSD إضافي كلاهما خياران لزيادة التخزين، بحد أقصى 2 تيرابايت.

Samsung Galaxy Book 3

سيتم تقديم جهاز Samsung Galaxy Book 3 مع شاشة عرض عالية الدقة مقاس 15.6 بوصة مع معالج وحدة مركزية من إنتل من الجيل الثالث عشر، وسيكون المعالج في الموديل الأساسي المبدئي ونقطة الدخول في المجموعة، ويعمل بشريحة  Core i5-1335U, أو Core i3-1315U.

ومن المتوقع أن تأتي الطرازات الأعلى والأكثر احترافية في سلسلة  سامسونج  جالاكسي بوك مثل طرازات Galaxy Book 3 Pro و Galaxy Book 3 Pro 360 و Galaxy Book 3 Ultra مع رقائق إنتل من الجيل الثالث عشر أكثر قوة وأسرع من Core i5، كما تقول التسريبات أن الموديل الرئيسي وزنه 1.56 كجم تقريبًا وسُمكه 15.4 ملم وهو ما يعني أنه أخف من جالاكسي بوك 2 الأساسي بحوالي 200 جم.

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سعر Samsung Galaxy Book 3

وتتردد شائعات أن Samsung Galaxy Book3 الأساسي سيكلف 1099 يورو مع معالج Core i5-1335U وذاكرة وصول عشوائي  16 جيجابايت رام وسعة تخزين أساسية 512 جيجابايت من نوع SSD. بمعنى آخر، بينما سيكون جالاكسي بوك 3 الأساسي مع معالج  Core i3-1315U و 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي وسعة تخزين 256 جيجابايت نوع SSD بأقل من 1000 يورو.

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