كيفية إخفاء وتخصيص الـ notification في موبايلات سامسونج بالخطوات

تأتي الهواتف الذكية الجديدة كلها بميزة الإشعارات المستمرة من خلال تقديم الـ notifications التي تجعلك على اتصال مستمر بكل جديد سواء ما يحدث داخل التطبيقات أو فيما يخص عمل نظام التشغيل أندرويد.

في حين أن ميزة تقديم الإشعارات قد تكون رائعة بالنسبة للبعض،لأنها تقدم لك أولا بأول رسائل البريد الإلكتروني الواردة والرسائل المهمة المرسلة إليك مما يسهل عليك الرد بسرعة، إلا أنه قد تكون نفس الخاصية مزعجة في أحيان أخرى كثيرة، مثل أن تكون في إجازة عائلية أو بعيدا عن مواعيد العمل الرسمية وما شابه من ظروف.

تمنحك أجهزة سامسونج Samsung تحكمًا كاملاً في إشعاراتك ، مما يتيح لك عوامل تخصيص تسهل عليك حياتك وبالتالي يمكنك بسهولة حظرها من الهاتف، مع الإبقاء على بعض الإشعارات المهمة بالنسبة لك وبالتالي سوف تتأكد من أنه سيتم تنبيهك فقط إلى الأشياء التي تعني لك.

وفقا للموقع الرسمي لـ samsung وفي قسم الخدمات المساعدة أو الـ support هناك الطريقة التي تنظم عمل الإشعارات وتجعلك تتخلص من الـ notifications غير المرغوب فيها، وبخطوات بسيطة.

إلغاء كل الإشعارت من هاتف سامسونج

في البداية انقر على أيقونة الإعدادات settings

اضغط على اختيار الـ Notifications الموجود ضمن قائمة الإعدادات

اختر إعداد لا تزعجني Do not disturb

بعد ذلك اختار إخفاء الإشعارات Hide notifications

بعد ذلك اختر Hide all

بعد ذلك عد إلى الواجهة السابقة واختار Turn on now

أما في حالة إذا كنت تريد إخفاء بعض الإشعارات فقط اتبع الترتيب التالي:

ادخل على الإعدادات

ثم انقر على الإشعارات notifications

اختار See all

سيظهر بعد ذلك قائمة كاملة بكل التطبيقات وإذا كانت إشعاراتها نشطة

المرحلة الأخيرة هو أن تختار التطبيقات التي تريد أن توقف تفعيل إشعاراتها، اضغط على المفتاح المجاور لتزيل العلامة الزرقاء رمز التفعيل.