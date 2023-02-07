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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أقل من 20 ألف ريال سعودي.. 5 سيارات مستعملة في السعودية| صور

سيارات تحت 20 ألف
سيارات تحت 20 ألف ريال سعودي

يبحث الكثير من المواطنين السعوديين وخصوصا المغتربين عن سيارات مستعملة ، تساعدهم علي الذهاب إلى أعمالهم، وفي تسهيل الحركة عليهم والذهاب الي التسوق، وذلك بفضل المميزات والتكنولوجيات التي تحتوي عليها مقارنة بأسعار طرحها للبيع ف السوق السعودي للسيارات المستعملة .

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ويقدم موقع صدى البلد قائمة بـ 5 سيارات مستعملة، أسعارها لا تزيد عن 20 ألف ريال سعودي .

1- هيونداي النترا موديل 2014

تحصل سيارة هيونداي النترا علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، مزود بناقل حركة أوتوماتيك، وقامت السيارة بقطع مسافة تصل الي 256 كم/ساعة، وتقدم السيارة للبيع باللون البني، وتحتوي السيارة علي فتحة سقف، ومرايات كهربائية، وشاشة تعمل باللمس، ومثبت سرعة، وتكيف، وكاميرا خلفية، وبلوتوث.

هيونداي النترا موديل 2014

تباع سيارة هيونداي النترا موديل 2014 في سوق السيارات السعودي بـ 18 ألف ريال سعودي، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

2- تويوتا كامري موديل 2012

زودت سيارة تويوتا كامري بمحرك سعة 1600 سي سي، مقترن بناقل حركة أوتوماتيك، وقامت السيارة بقطع مسافة 146 ألف/كم، وتحتوي السيارة علي فتحة سقف، وجنوط من الكروم، ومصابيح ضباب، وتحكم من خلال عجلة القيادة .

تويوتا كامري موديل 2012

يصل سعر سيارة تويوتا كامري موديل 2012 في السوق السعودي الي 17 ألف ريال سعودي،  ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

3- هيونداي اكسنت موديل 2012

تستمد سيارة هيونداي اكسنت قوتها من محرك سعة 1400 سي سي، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيك، وقامت السيارة بقطع مسافة تصل الي 400 ألف/كم، وتقدم السيارة للبيع باللون الأبيض.

هيونداي اكسنت موديل 2012

يبلغ سعر سيارة هيونداي اكسنت موديل 2012 في سوق السيارات السعودي 16 ألف ريال سعودي، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

4- شيفروليه إبيكا موديل 2008

تستخدم سيارة شيفروليه إبيكا محرك 1800 سي سي، وتصل القوة الي العجلات عبر علبة تروس أوتوماتيك، وقامت السيارة بقطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وتقدم السيارة للبيع باللون الأسود.

 شيفروليه إبيكا موديل 2008

سعر سيارة  شيفروليه إبيكا موديل 2008 في سوق السيارات السعودي يصل الي 12 ألف ريال سعودي، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

5-  نيسان صني موديل 2003

تمتلك سيارة نيسان صني محرك سعة 1600 سي سي، متصل بناقل حركة مانيوال، وقامت السيارة بقطع مسافة تصل الي 300 ألف/كم، وتقدم السيارة للبيع باللون الرصاصي.

 نيسان صني موديل 2003

تقدم سيارة نيسان صني موديل 2003 للبيع في سوق السيارات السعودي بسعر 11 ألف ريال سعودي، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .
 

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