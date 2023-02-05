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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

هيونداي موتور تحتفل ببيع مليون سيارة كهربائية

صدى البلد

حققت مجموعة هيونداي موتور ، التي تضم ثلاث علامات تجارية للسيارات هي هيونداي وكيا وجينيسيس مؤخرًا إنجازا كبيراً، حيث تم باعت مليون سيارة كهربائية عالميًا.

هيونداي موتور تحتفل ببيع مليون سيارة تعمل بالكهرباء

وبحسب وكالة يونهاب للأنباء إحدى كبرى وكالات الأنباء في كوريا الجنوبية، فقد وصلت المجموعة إلى 1.02 مليون في نهاية ديسمبر 2022 ، بعد أكثر من عقد من الزمن على النموذج الأول هيونداي بلو أون، وتم تقديمه في يوليو 2011 في كوريا الجنوبية، كانت في ذلك الوقت تعمل بالكهرباء بالكامل ببطارية تبلغ 16.4 كيلو وات في الساعة ومدى يقل عن 100 ميل. 

 

لكن الشركة الكورية الجنوبية تقدمت بسرعة، حيث طورت منتجات جديدة (كان أهمها Hyundai Kona Electric و Kia Niro EV ببطارية 64 كيلو واط في الساعة) ومؤخراً ، منصة E-GMP الجديدة بالكامل للجيل القادم من السيارات الكهربائية .

 

بلغت المبيعات التراكمية للمركبات الكهربائية الكاملة والهجينة (BEVs و PHEVs) اعتبارًا من نهاية عام 2022:

هيونداي موتور (هيونداي وجينيسيس): 601448 سيارة

كيا: 420836 سيارة

مجموعة هيونداي موتور: 1,022,284 سيارة

ويشمل 371838 سيرة في عام 2022 ، وهو نمو هائل مقارنة بـ101362 سيارة في عام 2019.

 

 

هيونداي هيونداى موتور جينيسيس Kia Niro hyundai

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