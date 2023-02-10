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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مالكة "جوجل" تتكبد خسائر فادحة بسبب إجابة خاطئة.. تفاصيل

جوجل
جوجل

خسرت شركة ألفابت Alphabet الأمريكية، الأم لشركة جوجل Google، حوالي 100 مليار دولار من قيمتها السوقية مع إغلاق الأسواق يوم الأربعاء الماضي، مما أثار المخاوف من أن الشركة الأم لشركة Google تفقد مكانتها أمام منافستها مايكروسوفت Microsoft Corp.

ووفقا لـ وكالة "رويترز"، تأتي الخسارة الفادحة لمالكة "جوجل"، بعد أن قام برنامج الدردشة الجديد الخاص بها بمشاركة معلومات خاطئة في فيديو ترويجي الذي شاركته خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن روبوت الدردشة القائم على الذكاء الاصطناعي Bard.

 

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ألفابت تخسر 100 مليار دولار بسبب إجابة خاطئة
 

ويشير التقرير إلى أن أسهم شركة ألفابت تراجعت بنسبة 9٪ أثناء التداول المنتظم بأحجام تقارب ثلاثة أضعاف المتوسط المتحرك لمدة 50 يوما، حيث خسر السهم 40 بالمئة من قيمته مقارنة بالعام الماضي لكنه صعد 15 بالمئة منذ بداية العام الجاري، باستثناء خسائر الأخيرة.

وكانت "رويترز" أول من أشارت إلى خطأ في إعلان جوجل عن برنامج chatbot Bard، الذي ظهر لأول مرة يوم الاثنين الماضي، حول أي قمر صناعي التقط صورا لأول مرة لكوكب خارج النظام الشمسي للأرض.

ويظهر الفيديو الدعائي مثال للأسئلة التي يستطيع روبوت الدردشة القائم على الذكاء الاصطناعي Bard، الإجابة عنها حيث طرح عليه سؤالا حول : ما هي الاكتشافات الجديدة من تلسكوب "جيمس ويب" التي أستطيع إخبار ابني الذي يبلغ من العمر 9 سنوات عنها؟.

إلا أن الإجابة احتوت على خطأ حيث أجاب Bard، أن تلسكوب جيمس ويب التقط أول صورة لكوكب يقع خارج مجموعتنا الشمسية، ولكن وفقا وكالة أبحاث الفضاء "ناسا"، فأن أول صورة التقطت من هذا النوع كانت في العام 2004.

Bard

وفي هذه الأثناء، بعد استحواذت مايكروسوفت على OpenAI، وهي شركة ناشئة استثمرت فيها الشركة الأمريكية بحوالي 10 مليارات دولار، قدمت برنامجا في شهر نوفمبر الماضي، أبهر المستهلكين وأصبح مثبتا في دوائر Silicon Valley لإجاباتها الدقيقة بشكل مدهش والمكتوبة جيدا للمطالبات البسيطة.

لم يتضمن عرض جوجل الذي تم بثه مباشرة صباح الأربعاء الماضي، تفاصيل حول كيفية ووقت دمج Bard في وظيفة البحث الأساسية الخاصة بها، وفي اليوم السابق، عقدت مايكروسوفت حدثا يروّج لها بأنها قد أصدرت بالفعل للجمهور نسخة من بحث Bing مع دمج وظائف ChatGPT.

جوجل ألفابت مايكروسوفت Bard روبوت الدردشة Alphabet

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