السوشيال ميديا.. نجم الزمالك السابق يعلق على المباراة أمام سموحة.. كولر يطلب التعاقد مع حارس مرمى للأهلي.. والراقصة جوهرة تظهر مع فيفي عبده

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

أحمد عبدالقادر: نعدكم بأن كأس العالم سيكون في دولاب النادي الأهلي

وجه أحمد عبد القادر، لاعب النادي الأهلي، رسالة إلي الجماهير، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب أحمد عبد القادر في تويتة له: “مش دا المركز اللي كنا بنطمح ليه ولا دي امالنا وان شاء الله نوعدكم في يوم من الايام ان كاس العالم هيكون في دولاب النادي الاهلي”.

نجم الزمالك السابق يعلق على هزيمة سموحة أمام الفريق بالدوري

علَّق أحمد عيد عبد الملك، لاعب نادي الزمالك السابق، على خسارة نادي سموحة أمام الزمالك في المباراة التي جمعت بينهما، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري المصري.

وكتب أحمد عيد عبد الملك في تويتة له، عبر حسابه الشخصي على “تويتر": “الطبيعي المهندس فرج عامر بقي يدي المكافأة للاعيبة الزمالك”.

إبراهيم نور الدين.. حكم مباراة الزمالك وسموحة يكتسح تريند تويتر.. والجماهير تعترض

دشن عدد من رواد السوشيال ميديا أسم حكم مباراة الزمالك وسموحة “إبراهيم نور الدين”، عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وذلك عقب فوز الزمالك على سموحة 3-1 في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري المصري.

وتصدر “إبراهيم نور الدين” التريند الأول، عبر قائمة الأكثر تداولًا بـ موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

كولر يطلب التعاقد مع حارس مرمى للنادي الأهلي.. تفاصيل

كشف الإعلامي هاني حتحوت، عن طلب السويسرى مارسيل كولر، للتعاقد مع حارس مرمي للنادي الأهلي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب حتحوت في تويتة له عبر حسابه الرسمي “تويتر”: “كولر يطلب التعاقد مع حارس مرمى في الصيف”.

أبوس إيدك.. الراقصة جوهرة تظهر مع فيفي عبده في فيديو على إنستجرام

نشرت الراقصة جوهرة، فيديو برفقة الفنانة فيفي عبده، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت جوهرة بجانب فيفي عبده، وهي تعبر عن حبها لها، وقالت: “بحبك وأبوس إيديكي”، لترد فيفي عبده قائلة: “بحبك يا روحي”.

باق 38 يوما.. محمد رمضان يشوق المتابعين لمسلسل العمدة رمضان 2023

شوق الفنان محمد رمضان، المتابعين لمسلسل “العمدة” المقرر عرضة في رمضان 2023، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

ونشر محمد رمضان صورة من كواليس المسلسل، وعلق عليها كاتبًا: “باقي من الزمن ٣٨ يوم و رمضان يجمعنا مع مسلسل (جعفر العمدة) تأليف محمد سامي و مهاب طارق اخراج محمد سامي إنتاج السعدي و جوهر”.

بوسي شلبي للراحل محمود عبد العزيز: كل عيد حب وأنت الحب

نشرت الإعلامية بوسي شلبي، فيديو لصور مجمعة برفقة الفنان الراحل محمود عبد العزيز، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وعلقت بوسي شلبي علي الفيديو، كاتبة: “كل عيد حب وانت الحب”.