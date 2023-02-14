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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الزمالك السابق يعلق على هزيمة سموحة أمام الفريق بالدوري

أحمد عيد عبد الملك
أحمد عيد عبد الملك

علَّق أحمد عيد عبد الملك، لاعب نادي الزمالك السابق، على خسارة نادي سموحة أمام الزمالك في المباراة التي جمعت بينهما، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري المصري.

وكتب أحمد عيد عبد الملك في تويتة له، عبر حسابه الشخصي على “تويتر": “الطبيعي المهندس فرج عامر بقي يدي المكافأة للاعيبة الزمالك”.

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فيريرا: الزمالك حقق فوزا مهما على سموحة

وأثار أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك غضب فيريرا المدير الفني للفريق؛ عقب إهداره ركلة جزاء محتسبة ضد سموحة.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزا كبيرا على سموحة 3-1 في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري المصري.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 32 ويرتفع للمركز الرابع في ترتيب الدوري، بينما يتجمد رصيد سموحة عند النقطة 20 في المركز الثاني عشر.

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