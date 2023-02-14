عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

غضب فيريرا وصمت أسامة نبيه بعد إهدار زيزو ركلة الجزاء أمام سموحة

زيزو
زيزو

أثار أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك غضبا فيريرا المدير الفني للفريق عقب إهدار ركلة الجزاء في شباك سموحة.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزا كبيرا على سموحة 3-1 في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري المصري.
 

تفاصيل المباراة 


 

في الدقيقة الثانية من عمر المباراة تدخل محمد عبد الغني لاعب الزمالك مع حسام حسن مهاجم سموحة داخل منطقة الجزاء، وطالب لاعبي الأزرق باحتساب ركلة جزاء وبالفعل عاد الحكم إبراهيم نور الدين لتقنية الـ VAR ولكن لم يحتسب خطأ واستمر اللعب بدون أي اعتراضات.

وفي الدقيقة 8 من عمر المباراة كانت هي الأخطر على مرمى الزمالك، واستقرت الكرة داخل منطقة الجزاء بين أقدام لاعبي سموحة في ظل عدم تمركز من الأبيض وبعد دربكة كبيرة سدد حسام حسن كرة أنقذها محمد صبحي حارس مرمى الزمالك.

احتسب إبراهيم نور الدين حكم مباراة الزمالك وسموحة ركلة جزاء لصالح الأبيض في الدقيقة 22 من عمر المباراة بعد ملامسة الكرة يد مدافع سموحة بعد ان تلاعب زيزو بدفاع الفريق السكندري.

وتصدى أحمد سيد زيزو للكرة وسددها بطريقة غريبة للغاية أعلى من مرمى الهاني سليمان حارس مرمى سموحة.

توغل أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك بين دفاع سموحة من الجبهة اليمنى للأبيض ومرر كرة رائعة لسيد نيمار الذي مررها ببراعة لشيكابالا الذي أسكن الكرة الشباك في الدقيقة 35 من عمر المباراة.

استطاع سيف فاروق جعفر لاعب الزمالك من التوغل بين دفاع سموحة والوصول لمنطقة جزاء الهاني سليمان وسدد كرة مميزة ولكن تصدى لها الهاني وارتدت للخارج واستقبلها زيزو بتسديدة سكنت الشباك في الدقيقة 40.

وفي الهدف الثاني استطاع زيزو من تسجيل هدف في الدقيقة 42 من رأسية سهلة لم يتمكن الهاني سليمان أن يفعل أمامها شيئا.

أنقذ محمد صبحي حارس مرمى الزمالك فريقه من استقبال الهدف الأول في الدقيقة 50 من عمر المباراة بعد التصدي لتسديدة حسام حسن لاعب سموحة التي تمكن من تسديدها من داخل منطقة الجزاء.

وللمرة الثانية في الدقيقة 66 من عمر المباراة أنقذ محمد صبحي حارس مرمى الزمالك فريقه من هدف مؤكد كاد انيسجله حسام حسن لاعب فريق سموحة بعد مراوغة دفاع الزمالك داخل منطقة الجزاء ونسديد كرة كان لها صبحي بالمرصاد.

وأهدر سيف فاروق جعفر لاعب الزمالك فرصة هدف رابع في الدقيقة 70  من عمر المباراة بعد وصوله بالكرة داخلة منطقة الجزاء من الجبهة اليسرى لفريق سموحة وسدد كرة تمكن الهاني سليمان من إبعاد الكرة عن مرماه.

تدخلت العارضة هذه المرة وأنقذت مرمى الزمالك من صاروخية حسين فيصل لاعب سموحة الذي سدد كرة قوية في الدقيقة 88 من عمر المباراة ولكن لم يتمكن من تقليص الفارق.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 32 ويرتفع للمركز الرابع في ترتيب الدوري، بينما يتجمد رصيد سموحة عند النقطة 20 في المركز الثاني عشر.

نادي الزمالك حسام حسن الدوري المصري أحمد سيد زيزو محمد صبحي كرة القدم الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تراجعها 35 جنيها.. متى تعود أسعار الدواجن لما كانت عليه؟|شاهد

تحذير عاجل من أحمد موسى لـ المواطنين من أمر هام.. فيديو

مفاجأة .. تطورات جديدة في أزمة كهربا تمنع إيقافه |شاهد

ثلوج وأمطار.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس ودرجات الحرارة

بينها القاهرة.. الأرصاد: عودة الأمطار الغزيرة على عدة محافظات غدا| الطقس

يا خوفي يقلدوك .. انتقادات لاذعة لـ عمرو دياب بسبب هذا اللوك

وفاة مخرج مصري في حادث سيارة مروع بأمريكا.. تفاصيل

إبراهيم نور الدين..تعليق مثير من مؤمن زكريا بعد فوز الزمالك على سموحة

ترشيحاتنا

أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 14 فبراير

هواتف الأندرويد الأفضل في العالم.. أبرز ميزات سامسونج Galaxy S23

أرخص SUV تقدمها شيري في مصر .. اعرف سعرها الآن

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14 فبراير 2023

برلسكوني: زيلينسكي سبب أزمة أوكرانيا والمسئول الأول عن مذبحة جنوده

نجم الزمالك السابق يعلق على هزيمة سموحة أمام الفريق بالدوري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماتت رغبتي..مذكرات طفلة فوق أنقاض زلزال سوريا تعكس المأساة..ماذا كتبت؟

ماذا يحدث للجسم عند تناول الشاي قبل النوم؟

بسعر خرافي.. حذاء ياسمين صبرى يثير الجدل والجمهور: الفلوس دي تفتح بيوت

سارة سلامة تثير الجدل بإطلالة تكشف عن أنوثتها

فيديو

صدمة بعد تغير لون بحر الإسكندرية إلى الأسود| هل نشهد تسونامي؟ "فيديوجراف"

معاناة مستمرة.. مرض يصيب الناجين من الزلزال.. تعرف عليه/ فيديو جراف

اشتري شقتك الآن بمقدم 60 ألف جنيه | اعرف الشروط والتفاصيل

متشتريهاش قديمة ولا مبشورة .. أسرار عن تخزين الجبنة الرومي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 36

كريمة أبو العينين

العيش مع الذئاب

د.هادي التونسي

بين الحقيقة والخيال

إلهام أبو الفتح

لم شمل الأسرة.. قانون هام

اﻟﻤﺰﻳﺪ