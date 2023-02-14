غضب فيريرا وصمت أسامة نبيه بعد إهدار زيزو ركلة الجزاء أمام سموحة

أثار أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك غضبا فيريرا المدير الفني للفريق عقب إهدار ركلة الجزاء في شباك سموحة.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزا كبيرا على سموحة 3-1 في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري المصري.



تفاصيل المباراة





في الدقيقة الثانية من عمر المباراة تدخل محمد عبد الغني لاعب الزمالك مع حسام حسن مهاجم سموحة داخل منطقة الجزاء، وطالب لاعبي الأزرق باحتساب ركلة جزاء وبالفعل عاد الحكم إبراهيم نور الدين لتقنية الـ VAR ولكن لم يحتسب خطأ واستمر اللعب بدون أي اعتراضات.

وفي الدقيقة 8 من عمر المباراة كانت هي الأخطر على مرمى الزمالك، واستقرت الكرة داخل منطقة الجزاء بين أقدام لاعبي سموحة في ظل عدم تمركز من الأبيض وبعد دربكة كبيرة سدد حسام حسن كرة أنقذها محمد صبحي حارس مرمى الزمالك.

احتسب إبراهيم نور الدين حكم مباراة الزمالك وسموحة ركلة جزاء لصالح الأبيض في الدقيقة 22 من عمر المباراة بعد ملامسة الكرة يد مدافع سموحة بعد ان تلاعب زيزو بدفاع الفريق السكندري.

وتصدى أحمد سيد زيزو للكرة وسددها بطريقة غريبة للغاية أعلى من مرمى الهاني سليمان حارس مرمى سموحة.

توغل أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك بين دفاع سموحة من الجبهة اليمنى للأبيض ومرر كرة رائعة لسيد نيمار الذي مررها ببراعة لشيكابالا الذي أسكن الكرة الشباك في الدقيقة 35 من عمر المباراة.

استطاع سيف فاروق جعفر لاعب الزمالك من التوغل بين دفاع سموحة والوصول لمنطقة جزاء الهاني سليمان وسدد كرة مميزة ولكن تصدى لها الهاني وارتدت للخارج واستقبلها زيزو بتسديدة سكنت الشباك في الدقيقة 40.

وفي الهدف الثاني استطاع زيزو من تسجيل هدف في الدقيقة 42 من رأسية سهلة لم يتمكن الهاني سليمان أن يفعل أمامها شيئا.

أنقذ محمد صبحي حارس مرمى الزمالك فريقه من استقبال الهدف الأول في الدقيقة 50 من عمر المباراة بعد التصدي لتسديدة حسام حسن لاعب سموحة التي تمكن من تسديدها من داخل منطقة الجزاء.

وللمرة الثانية في الدقيقة 66 من عمر المباراة أنقذ محمد صبحي حارس مرمى الزمالك فريقه من هدف مؤكد كاد انيسجله حسام حسن لاعب فريق سموحة بعد مراوغة دفاع الزمالك داخل منطقة الجزاء ونسديد كرة كان لها صبحي بالمرصاد.

وأهدر سيف فاروق جعفر لاعب الزمالك فرصة هدف رابع في الدقيقة 70 من عمر المباراة بعد وصوله بالكرة داخلة منطقة الجزاء من الجبهة اليسرى لفريق سموحة وسدد كرة تمكن الهاني سليمان من إبعاد الكرة عن مرماه.

تدخلت العارضة هذه المرة وأنقذت مرمى الزمالك من صاروخية حسين فيصل لاعب سموحة الذي سدد كرة قوية في الدقيقة 88 من عمر المباراة ولكن لم يتمكن من تقليص الفارق.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 32 ويرتفع للمركز الرابع في ترتيب الدوري، بينما يتجمد رصيد سموحة عند النقطة 20 في المركز الثاني عشر.