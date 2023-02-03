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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

طلب غريب من فيفي عبده للمتابعين يثير السوشيال ميديا.. شاهد

فيفي عبده
فيفي عبده

وجهت الفنانة فيفي عبده، طلب غريب ورسالة للمصورين عند التقاط الصور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت فيفي عبده في فيديو ب"فيلتر" عروسة بفستان أبيض، وتحدثت في الفيديو قائلة: “انا طالعة اقولكوا رسالة واحدة بس ارجوكم أي حد بيصورني في أي مناسبة ابقي طلع الكاميرا لفوق”.

وتابعت فيفي عبده: “اللي بيصورني من تحت بيطلع اللغد وبرجع متعقدة في حياتي، انا مش هعرف اعمل عمليات للغد، من فضلك ابقي ارفع الكاميرا وانت بتصورني، علشان اللغد ميطلعش”.

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فيفى عبده ومسلسل “آخر الزمان” 

كشفت الفنانة فيفى عبده عن مشاركتها فى مسلسل بعنوان “آخر الزمان”، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.  

وقالت فيفى عبده: "الحمد لله تعاقدت على مسلسل آخر الزمان، وهو عمل قوي، يناقش قضايا تمس المجتمع، رمضان 2023، انتظروا عملا مختلفا ومميزا، قصة جذبتني جدًا تناقش العديد من القضايا الاجتماعية بشكل عصري وجريء".

 فيفى عبده تطلب الطلاق 

وكشفت الفنانة فيفى عبده عن موقف صعب تعرضت له مع أحد أزواجها أثناء تواجدهما فى كينيا، حيث قررا قضاء إجازة مع صديقه المقرب وزوجته.

وقالت فيفى عبده: “تعرضت لموقف صعب فى هذه السفرية، حيث قرر زوجى أن يصطاد غزالا مع صديقه وزوجته، واصطحبونى معهم، ولكن قررت أن ألتزم بمقعدى فى السيارة ولم أغادرها، خاصة أننى لست جريئة مثلهم، وبعد فترة قصيرة قررت العودة إلى الشاليه الخاص بى، وفجأة اقتحم الشاليه نمر ضخم كاد أن يهاجمنى، إلا أننى قفزت فوق أحد الأشياء العالية”.

وأضافت: “كان النمر فى حالة من السكينة ولم يهاجمنى، وبعدها أنقذوني، ولكن عشت لحظات عصيبة، وبمجرد عودتنا إلى القاهرة طلبت من زوجي الطلاق مباشرة”.

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