طلبت الطلاق| فيفى عبده تجهض جنينها لهذا السبب.. وتزوجت خمس مرات

كشفت الفنانة فيفى عبده عن تفاصيل تربية والدتها لها وأشقائها، مؤكدة أنها كانت قاسية معهم لدرجة كبيرة، حيث كانت تستعين بالكرباج لتربيتهم.

وقالت فيفى عبده، فى لقاء ببرنامج “كتاب الشهرة”: “والدتى كانت قاسية فى تربيتنا بشكل كبير، حيث كانت تستعين بالكرباج من أجل تربيتنا، وكانت تضرب أشقائى بقوة مفرطة”.

وأضافت: “لجأت للإجهاض فى بداية زواجى، وكنت مضطرة لهذا الأمر على الرغم من أننى ضد هذا الفعل، حيث كنا فى بداية حياتنا وكنت أخشى حدوث أى خلاف بيننا، ويتسبب ذلك فى خسارة حياتى أو خسارة حياته، وهو ما دفعنى للإجهاض”.

وتابعت: "تزوجت خمس مرات فى حياتى، ولم أخشَ فشل الزواج، وإنما كنت أخشى أن لا يطلقنى زوجى ويتمسك بى وأنا لا أرغب فى الاستمرار معه".

فيفى عبده تطلب الطلاق

وكشفت الفنانة فيفى عبده عن موقف صعب تعرضت له مع أحد أزواجها أثناء تواجدهما فى كينيا، حيث قررا قضاء إجازة مع صديقه المقرب وزوجته.

وقالت فيفى عبده: “تعرضت لموقف صعب فى هذه السفرية، حيث قرر زوجى أن يصطاد غزالا مع صديقه وزوجته، واصطحبونى معهم، ولكن قررت أن ألتزم بمقعدى فى السيارة ولم أغادرها، خاصة أننى لست جريئة مثلهم، وبعد فترة قصيرة قررت العودة إلى الشاليه الخاص بى، وفجأة اقتحم الشاليه نمر ضخم كاد أن يهاجمنى، إلا أننى قفزت فوق أحد الأشياء العالية”.

وأضافت: “كان النمر فى حالة من السكينة ولم يهاجمنى، وبعدها أنقذوني، ولكن عشت لحظات عصيبة، وبمجرد عودتنا إلى القاهرة طلبت من زوجي الطلاق مباشرة”.

فيفى عبده ومسلسل “آخر الزمان”

كشفت الفنانة فيفى عبده عن مشاركتها فى مسلسل بعنوان “آخر الزمان”، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وقالت فيفى عبده: "الحمد لله تعاقدت على مسلسل آخر الزمان، وهو عمل قوي، يناقش قضايا تمس المجتمع، رمضان 2023، انتظروا عملا مختلفا ومميزا، قصة جذبتني جدًا تناقش العديد من القضايا الاجتماعية بشكل عصري وجريء".

والمسلسل يشارك فى بطولته كل من أحمد عبد العزيز، وكمال أبورية، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، وعزة مجاهد وإخراج أيمن فؤاد.

فيفى عبده والنادل الروبوت

استقبلت الفنانة فيفي عبده النادل الروبوت في الرياض، لأول مرة، وكانت منبهرة بحديثه وطريقته في تقديم طلباتها، وذلك في فيديو انتشر لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت فيفي عبده في الفيديو، وهي تتحدث للنادل الروبوت، الذي أصرت على أنه أنثى، وحاولت التواصل معه بشكل كوميدي قائلة: "عاوزة تتصور معايا.. وبتقولي عندها شغل تاني.. طب ما أنا شغل برضه".

فيفي عبده وجورج وسوف

نشرت الفنانة فيفي عبده مقطع فيديو عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام” ظهرت فيه دون مكياج مرتدية طرحة على رأسها.

وقامت فيفي عبده خلال الفيديو بتوجيه رسالة تعزية إلى الفنان جورج وسوف، بعد وفاة نجله، داعية الله ان يرزقه الصبر والسلوان، مؤكدة أن قلوب الجميع تحترق مثل النيران.

كان برنامج "كلام الناس" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، مع الإعلامية ياسمين عز، خصص حلقة استضاف فيها الفنانة فيفي عبده، للحديث عن حياتها الشخصية والفنية.

وكشفت فيفي عبده عن سر وصفة السبع موجات، قائلة: “متعودة أروح البحر وأقرأ قرآن”، متابعة: "بنزل سبع موجات في المياه وأنا بقرأ قرآن".