بعد أزمة المطار .. صدمات جديدة لـ منة شلبى

تعيش الفنانة منة شلبى فترة عصيبة فى حياتها، إذ مرت بعدد من المواقف الصعبة والصادمة حتى الآن، والتى بدأت بالقبض عليها بتهمة حيازة المخدرات حتى تعرض والدتها إلى وعكة صحية شديدة أدت إلى انتقالها للمستشفى.

ونرصد فى التقرير التالى 3 صدمات تعرضت لها منة شلبى فى الفترة الأخيرة.

منة شلبى وقضية المخدرات

منة شلبى فى الفترة الماضية تعرضت إلى عدة صدمات فى حياتها، والتى بدأت بقرار بإلقاء القبض عليها فى قضية تعاطى المخدرات التى شغلت الرأى العام منذ فترة قصيرة، حتى حكمت المحكمة فيه منذ أيام بقرار حبسها ودفع غرامة مع إيقاف التنفيذ.

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، بمعاقبة الفنانة منة شلبي؛ بالسجن سنة مع وقف التنفيذ وغرامة 10 آلاف جنيه، لاتهامها بحيازة وتعاطى مواد مخدرة، وذلك عقب ضبطها من قبل موظفى الجمارك بالميناء الجوى، أثناء إنهائها إجراءات دخولها إلى البلاد قادمة من إحدى الدول الأجنبية.

شائعة زواج منة شلبى من تامر حبيب

وردت إنجي علي عبر موقع “إنستجرام” عن شائعة تداولها أحد المواقع عن قصة حب تجمع بين منة شلبي وتامر حبيب، قائلة: “بجد مش قادرة أصدق إن الإشاعات والفتى وصلت لهذه الدرجة.. ارحموا الناس وسيبوهم فى حالهم، أولا منه شلبي بتصور مسلسلها لرمضان باسم (تغيير جو) ووالدتها فى المستشفى تعبانة، وتامر حبيب بيحضر حاليا لشغله ومشغول جدا، وتامر لسه كاسر الـ 50 سنة، جبتوا منين 58 دى، أنا بارد لأن تامر ومنة أصحابي واخواتى، وأنا بستغرب جدا من الكلام اللى بسمعه وإنه ليس له أساس من الصحة! حقيقي استفزاز بس”.

مسلسل منة شلبى

كشف المنتج صادق الصباح مصير مسلسل “تغيير جو” الذى من المقرر أن ينافس به فى رمضان المقبل، والذى تقوم ببطولته الفنانة منة شلبى.

وقال صادق الصباح، فى لقاء ببرنامج “et بالعربى”: “صورنا جزءا من العمل ونكمل حاليا تصوير الجزء الثانى منه تمهيدا لعرضه فى رمضان المقبل”.

وأضاف صادق الصباح: “أما بالنسبة للفنانة منة شلبى، فلا يوجد ما يعوقها عن المشاركة فى العمل، وهى معنا”.