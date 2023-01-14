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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بسبب صباح .. غادة إبراهيم تكشف سر عملها فى تكفين وغسل الموتى

غادة إبراهيم
غادة إبراهيم

قالت الفنانة غادة إبراهيم إن مشاركتها فى مسلسل “السجل الأسود” يأتى بعد غياب طويل حيث كان اخر أعمالها فى التليفزيون ابن موت والصفعة والنار والطين. 

وأضافت غادة إبراهيم فى تصريحات لها : سعيدة بالعودة لجمهور مرة أخرى بدور هو الأول من نوعه، حيث أقدم خلال الأحداث عاملة بالمقابر تدعى “صباح” تعمل في غسل وتكفين الجثث ودفنها.

وأوضحت أن مسلسل “السجل الأسود” ينتمي الى نوعية الاثارة والتشويق وهو مكون من 30 حلقة، ويعد التجربة الإخراجية الأولى في الدراما للمخرج جميل جميل المغازي وهما اصدقاء على المستوى الشخصي، وحين جلست معه في بروفات الترابيزة اكتشفته من جديد فهو شخص مبدع على المستوى المهني والفني.

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وقالت غادة إبراهيم : “عقدت جلسات عمل مع استايلست المسلسل لرسم ملامح الشخصية واتفقت معها على الظهور بدون مكياج لأول مرة لتعكس الحالة التي تعيش بها ”صباح" من حزن ومآسي وسط المقابر ظاهريا وباطنيا نتيجة خوفها على مستقبل ابنتها الوحيدة، ونفت أن يكون الدور له علاقة بالسحر والشعوذة نتيجة لعملها في المقابر، فهي شخصية طيبة الى اقصى حد.

يذكر أن أخر أعمال الفنانة غادة إبراهيم كان مشاركتها في مسرحية “ليلة اسكندرانى” مع وزارة الثقافة المصرية مع الفنان أحمد ماهر، بالإضافة الى المسلسل الإذاعى “عروس النيل” على محطة اذاعة الشرق الأوسط والبرنامج العام الذي تم يثه رمضان 2021.

غادة ابراهيم الفنانة غادة إبراهيم مسلسل “السجل الأسود” السجل الأسود Arts Entertainment

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