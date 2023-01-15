فيفي عبده: طلبت الطلاق من جوزي بعد رحلة كينيا.. تفاصيل بالفيديو

كشفت الفنانة فيفى عبدة عن موقف صعب تعرضت له مع أحد أزواجها أثناء تواجدهما فى كينيا حيث قررا قضاء هناك إجازة مع صديقه المقرب وزوجته.

وقالت فيفى عبدة فى لقاء ببرنامج “كتاب الشهرة” : "تعرضت لموقف صعب فى هذه السفرية حيث قرر زوجى أن يصطاد غزال مع صديقه وزوجته واصطحبونى معهم ولكن قررت أن ألتزم بمقعدى فى السيارة ولم أغادرها خاصة أنى لست جريئة مثلهم وبعد فترة قصيرة قررت العودة إلى الشاليه الخاص بى وفجأة اقتحم الشاليه نمر ضخم كاد أن يهاجمنى إلا أننى قفزت فوق أحد الأشياء العالية.

وأضافت فيفى عبده : وكان النمر فى حالة من السكينة ولم يهاجمنى وبعدها أنقذوني ولكن عشت لحظات عصيبة وبمجرد عودتنا إلى القاهرة طلبت من زوجي الطلاق مباشرة.

فيفى عبده ومسلسل أخر الزمان

كشفت الفنانة فيفى عبده عن مشاركتها فى مسلسل بعنوان آخر الزمان وذلك عبد حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وقالت فيفى عبده: "الحمد لله تعاقدت على مسلسل أخر الزمن، وهو عمل قوي، يناقش قضايا تمس المجتمع، رمضان 2023، انتظروا عمل مختلف ومميز، قصة جذبتني جدًا تناقش العديد من القضايا الاجتماعية بشكل عصري وجريء".

والمسلسل يشارك فى بطولته كل من أحمد عبدالعزيز، كمال أبورية، أحمد سلامة، محسن منصور، عزة مجاهد وإخراج أيمن فؤاد.

فيفى عبده والنادل الروبوت

استقبلت الفنانة فيفي عبدة النادل الروبوت في الرياض، لأول مرة، وكانت منبهرة بحديثه وطريقته في تقديم طلباتها، وذلك في فيديو انتشر لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت فيفي عبدة في الفيديو، وهي تتحدث للنادل الروبوت، التي أصرت على أنه أنثى، وحاولت التواصل معه بشكل كوميدي قائلة:" عاوزة تتصور معايا.. وبتقولي عندها شغل تاني.. طب ما أنا شغل برضه".

فيفي عبده وجورج وسوف

نشرت الفنانة فيفي عبدة مقطع فيديو عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات الشهير “ إنستجرام ” ظهرت فيه دون مكياج مرتدية طرحة على رأسها .

وقامت فيفي عبدة خلال الفيديو بتوجيه رسالة تعزية الى الفنان جورج وسوف، بعد وفاته نجله، داعية الله ان يرزقه الصبر والسلوان ، مؤكدة ان قلوب الجميع تحترق مثل النيران.

كان برنامج "كلام الناس" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، مع الإعلامية ياسمين عز، خصص حلقة استضاف فيها الفنانة فيفي عبده، للحديث عن حياتها الشخصية والفنية.

وكشفت "فيفي عبدة" عن سر وصفة السبع موجات، قائلة: متعودة أروح البحر وأقرأ قرآن، متابعة:" بنزل سبع موجات في المياه وأنا بقرأ قرآن".