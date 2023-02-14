أحمد عبدالقادر: نعدكم بأن كأس العالم سيكون في دولاب النادي الأهلي

وجه أحمد عبد القادر، لاعب النادي الأهلي، رسالة إلي الجماهير، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب أحمد عبد القادر في تويتة له: “مش دا المركز اللي كنا بنطمح ليه ولا دي امالنا وان شاء الله نوعدكم في يوم من الايام ان كاس العالم هيكون في دولاب النادي الاهلي”.

وتعرض النادي الأهلي بقيادة السويسرى مارسيل كولر، إلي الخسارة أمام نظيره فلامنجو البرازيلي بأربعة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التي جمعت بينهما مساء السبت الماضي .

وحصد فريق فلامنجو البرازيلى، الميدالية البرونزية بعد الفوز على الأهلي فى بطولة كأس العالم للأندية بالمغرب.

3 ركلات جزاء ضد الأهلي فى المونديال

وخلال 8 مشاركات و22 مباراة، حصل النادي الأهلي على ركلتي جزاء فى كأس العالم للاندية.

فى المقابل احتُسبت ضد النادي الأهلي 3 ركلات جزاء؛ الأولي أمام نادي مونتيرى فى عام 2013 وسجلها هامبيرتو سوازو فى مرمى شريف إكرامى.

فيما احتسبت ضد النادي الأهلي ركلتي جزاء لصالح فريق فلامنجو البرازيلى سجلهما جابرييل باربوسا هدفين في الدقيقتين 11 و84.

وقام الجزائري مصطفى غربال حكم مباراة الأهلي وفلامنجو البرازيلى أيضا، بإلغاء ركلة جزاء لصالح الأخير وطرد خالد عبد الفتاح نجم القلعة الحمراء.