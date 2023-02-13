قريبا.. أحمد عبد القادر يرد علي رسالة الفيفا

رد أحمد عبد القادر، لاعب النادي الأهلي، علي رسالة الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب عبد القادر في تويتة له: “لنا عودة قريبًا”.

ووجه الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، رسالة إلي أحمد عبد القادر، لاعب نادي الأهلي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب الحساب الرسمي ل فيفا، في تغريدة: “الأهلي يملك جوهرة في هجومه تألق في المحفل الأكبر، ‏قادر على المراوغة وقادر على التسجيل وله من اسمه نصيب فهو أحمد عبد القادر”.

وخسر الأهلي أمام فلامنجو بأربعة أهداف مقابل هدفين في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس العالم للأندية، ونال اللاعب محمد شريف الانتقادات من جمهور الفريق على الفرصة التي أهدرها.