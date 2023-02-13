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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جوهرة في الهجوم.. فيفا يوجه رسالة إلي نجم الأهلي

أحمد عبد القادر
أحمد عبد القادر

وجه الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، رسالة إلي أحمد عبد القادر، لاعب نادي الأهلي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب الحساب الرسمي ل فيفا، في تغريدة: “الأهلي يملك جوهرة في هجومه تألق في المحفل الأكبر، ‏قادر على المراوغة وقادر على التسجيل وله من اسمه نصيب فهو أحمد عبد القادر”.

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محمد شبانة يوضح إيجابيات حصدها الأهلي من كأس العالم للأندية

وأكد الاعلامي محمد شبانة، أن الأهلي قدم أداءً رائعا خلال كأس العالم للأندية، وتحول الفريق من مرحلة الرهبة إلى الرغبة في الانتصار على أي فريق حتى لو كان ريال مدريد الإسباني، أو فلامنجو البرازيلي، رغم الخسارة في المباراتين، مشيرا إلى أن المركز الرابع كان مخيبًا للآمال.

وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة Etc: "الأهلي قدم مباراة تكتيكية جيدة أمام فلامنجو حتى تعرض خالد عبدالفتاح للطرد مباشرة، ونجح مارسيل كولر المدير الفني في وضع لاعبيه بشكل جيد داخل الملعب وكان هناك تجانس وتفاهم كبير بين اللاعبين، وقدم المدرب السويسري عملًا رائعًا".

وأضاف: "الإعلام البرازيلي تغنى بلاعب الأهلي أحمد عبدالقادر الذي سجل هدفا رائعا فى فلامنجو، وكانت هناك عدة فرص أهدرها لاعبو الفريق الأحمر مثل بيرسي تاو ومحمد شريف، كما أهدر علي معلول ركلة جزاء، لكنها كرة القدم هناك تفاصيل تتسبب في خسارة أي فريق، وهي الأمور التي يجب أن يكتسبها لاعبو الأهلي مستقبلًا".

وتابع: "الأهلي خسر من الريال بأخطاء دفاعية وتفاصيل صغيرة، وتكرر السيناريو أيضًا أمام فلامنجو بأخطاء الشناوي وديانج على سبيل المثال، الفرق الكبيرة تستغل تلك الأخطاء".

 

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