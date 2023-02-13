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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر يكشف حكم مباراة سموحة والزمالك

فرج عامر
فرج عامر

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن حكم مباراة الزمالك وسموحة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب فرج عامر في تويتة له: “الكابتن ابراهيم نور الدين حكم مباراة سموحة والزمالك غدا”.

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وتوقع المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة، فوز سموحة على نادي الزمالك في مباراة الغد، قائلا "المنظم أكتر والجاهز والمركز هيكون الفائز".

وأضاف فرج عامر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدمة برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، أن مباراة اليوم في غاية الأهمية للفريقين.

 

لاعبو نادي سموحة


وتابع المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة، أن لاعبي نادي سموحة تدخل مباراة الزمالك بروح معنوية عالية ومستعدة لتقديم أداء يليق بالنادي الاسكندراني.

فرج عامر سموحة حكم مباراة الزمالك وسموحة مباراة الزمالك وسموحة الزمالك وسموحة

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