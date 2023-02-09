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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إعلان رسمي من النادي الأهلي لنهاية أزمة كهربا

كهربا
كهربا

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي، عن تدخل النادي الأهلي بإعلان رسمي بشأن أزمة كهربا، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

 

وكتب مهيب عبد الهادي في تويتة له: “قيد كهربا في القائمة الافريقية اعلان رسمي من النادي الاهلي. بنهاية أزمة كهربا والباقي  مجرد توفيق اوضاع ودفع الغرامة بالزمن الاخير     الذي يحدده  الاتحاد الدولي”.

 

وتحدث الإعلامي أحمد شوبير، عن تطورات أزمة محمود كهربا، وذلك بعد قرار الاتحاد الدولي القدم بشأن منح اللاعب مهلة 60 يوماً لدفع غرامة نادي الزمالك.

 

وقال شوبير في تصريحات اذاعية "سيكون هناك تحرك جديد ، وذلك من أجل الطعن على الحكم، حيث يرغب الأهلي في أن يشارك اللاعب على الأقل حتى نهاية الموسم".

 

وأضاف "الأهلي كان يرغب في تقسيط الغرامة، ولكن سيكون هناك تحركات من أجل الاستئناف على الحكم وبحث إمكانية مساعدة ودعم اللاعب".

 

واختتم "قيمة الغرامة كانت 30 مليون جنيه في البداية ولكن في الوقت الحالي أصبحت 90 مليون جنيه وأصبح موقف اللاعب صعب للغاية".

 

ومن المقرر أن يواجه فريق الأهلي نظيره فلامنجو البرازيلي، على ملعب مولاي عبدالله بالرباط مساء يوم السبت القادم، في مباراة الميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم للأندية 2022.

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