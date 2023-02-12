نجم الأهلي السابق: أرفض لوم محمد شريف.. وكولر غاضب من الأخطاء الفردية

قال أبو المجد مصطفى نجم الأهلى السابق، إنه حزين للهزيمة التي تلقاها فريقه أمام فلامنجو البرازيلي بالمباراة التي جرت مساء السبت في كأس العالم للأندية.



وأضاف أبوم المجد مصطفى، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن الأهلى لم يبدأ مباراة فلامنجو البرازيلي بشكل جيد، ولكنه تحسن بعد مرور 20 دقيقة حتى بات الأفضل، وأهدر العديد من الفرص السهلة".

وتابع أبو المجد مصطفى :" السويسري مارسيل كولر غاضب من تكرار الأخطاء الفردية فى فريق الأهلى، وكثرة الفرص المهدرة والتي كانت كفيلة بتحقيق نتائج أفضل بالبطولة".

وشدد أبو المجد مصطفى : " أرفض ذبح اللاعب محمد شريف، وأن يتحمل بمفرده مسئولية الخسارة أمام فلامنجو، ومروان عطية أدى بشكل جيد أمام الفريق البرازيلي".