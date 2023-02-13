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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المشاركة الثامنة.. 5 ركلات جزاء في مشوار الأهلي بمونديال الأندية

مباراة الأهلي وريال
مباراة الأهلي وريال مدريد

تعرض النادي الأهلي بقيادة السويسرى مارسيل كولر، إلي الخسارة أمام نظيره فلامنجو البرازيلي بأربعة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التي جمعت بينهما مساء السبت الماضي .

وحصد فريق فلامنجو البرازيلى، الميدالية البرونزية بعد الفوز على الأهلي فى بطولة كأس العالم للأندية بالمغرب.

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3 ركلات جزاء ضد الأهلي فى المونديال 

وخلال 8 مشاركات و22 مباراة، حصل النادي الأهلي على ركلتي جزاء فى كأس العالم للاندية.

فى المقابل احتُسبت ضد النادي الأهلي 3 ركلات جزاء؛ الأولي أمام نادي مونتيرى فى عام 2013 وسجلها هامبيرتو سوازو فى مرمى شريف إكرامى.

فيما احتسبت ضد النادي الأهلي ركلتي جزاء لصالح فريق فلامنجو البرازيلى سجلهما جابرييل باربوسا هدفين في الدقيقتين 11 و84.

وقام الجزائري مصطفى غربال حكم مباراة الأهلي وفلامنجو البرازيلى أيضا، بإلغاء ركلة جزاء لصالح الأخير وطرد خالد عبد الفتاح نجم القلعة الحمراء. 

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ركلتي جزاء للنادي الأهلي في مونديال الأندية 

وسجل التونسي على معلول نجم النادي الأهلي، هدف الشياطين الحمر الوحيد فى شباك ريال مدريد من ركلة جزاء فى المباراة التي خسرها المارد الأحمر بأربعة أهداف مقابل هدف فى نصف نهائي كأس العالم للأندية بالمغرب لتصبح الركلة رقم 33 فى مشوار النجم التونسي . 

وأهدر التونسي على معلول نجم النادي الأهلي، ركلة جزاء امام نادي فلامنجو البرازيلى فى الصراع على الميدالية البرونزية بمونديال الأندية فى المغرب لتكون ركلة الجزاء رقم 34 في مشواره بقميص الشياطين الحمر. 
 

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وجاءت هزائم النادي الأهلي فى مونديال الأندية على النحو التالي:

النادي الأهلي خسر من الاتحاد السعودي بهدف نظيف في مباراة الافتتاح عام 2005.

فى نفس النسخة  في مباراة تحديد المركز الخامس والسادس من تلقى الخسارة أمام فريق سيدني الأسترالي بهدفين لهدف.

وتعرض النادي الأهلي للهزيمة بنتيجة 1-2 أمام نظيره فريق إنتر ناسيونال البرازيلي فى نصف نهائي كأس العالم للأندية اليابان عام 2006.

وفي 2008، حصل النادي الأهلي  على المركز السادس، بعد أن خسر المباراة الأولى من نادي باتشوكا المكسيكي 4-2، كما خسر من نادي أديلايد يونايتد 1-0.

النادي الأهلي تلقى خسارة بنتيجة 0-1 أمام فريق كورنيانز البرازيلي نصف نهائي كأس العالم للأندية اليابان عام 2012 كما خسر مجددًا في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع أمام مونتيري المكسيكي 2-0.

وشارك النادي الأهلي في كأس العالم للأندية بالمغرب 2013، وعاد من جديد إلى المركز الأخير بعد خسارته ربع النهائي أمام غوانزو بهدفين نظيفين.

وتعرض فريق الأهلي للخسارة بخمسة أهداف مقابل هدف أمام مونتيري المكسيكي في إطار مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس لكأس العالم للأندية 2013.

كما تعرض النادي الأهلي للهزيمة بنتيجة 0-2 امام بايرن ميونيخ الألماني نصف نهائي كأس العالم للأندية قطر 2021.

وتلقى النادي الأهلي خسارة بنتيجة 0-2 امام نظيره بالميراس البرازيلي نصف نهائي كأس العالم للأندية الإمارات 2022

وخسر النادي الأهلي بنتيجة 1-4 امام ريال مدريد الإسباني نصف نهائي كأس العالم للأندية المغرب 2023
كما خسر النادي الأهلي امام نادي فلامنجو البرازيلي بأربعة أهداف مقابل هدفين فى اطار المنافسة على الميدالية البرونزية. 

 

الأهلى مارسيل كولر فلامنجو كأس العالم للاندية مصطفي غربال خالد عبد الفتاح

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