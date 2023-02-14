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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

خليك أول واحد يعرف مواصفات أرخص موبايل قادم من سامسونج

خليك أول واحد يعرف
خليك أول واحد يعرف مواصفات أرخص موبايل قادم من سامسونج

اقترب إطلاق هاتف سامسونج  Samsung Galaxy A34 وقد يصل إعلان رسمي في أي يوم الآن.

خلال الأسابيع القليلة الماضية، كشفت العديد من التسريبات والشائعات عن العديد من التفاصيل حول الهاتف المتوسط ​​القادم ولكن، وقام أحد المسربين المشهورين بمشاركة المواصفات الكاملة لهاتف Galaxy A34 غير المعلن عنه. دعونا نلقي نظرة فاحصة على التفاصيل.

 

من المتوقع أن يصل هاتف سامسونج Galaxy A34 خلفًا لـ Galaxy A33. وسيأتي مباشرة بعد Galaxy A54 الأعلى ويقدم بعض الميزات الرائعة، يمكنك أن تتوقع أن يكون سعر الهاتف أعلى قليلاً من طراز العام الماضي. إذا كان هناك أي تسريب حديث ، فإن سعر Galaxy A34 في أوروبا سيبدأ من حوالي 410 يورو (439 دولارًا).  

 

من المتوقع أن هاتف سامسونج  Galaxy A34 سيوفر شاشة نوع sAMOLED قياس 6.6 بوصة بجودة عرض Full HD + وعرض معدل تحديث يصل إلى 120 هرتز. كشفت العروض السابقة أن الهاتف الذكي سيحتوي على نوتش في المقدمة. قد يكون مستشعر بصمات الأصابع موجودًا أيضًا.

 

وسيعمل هاتف سامسونج Galaxy A34 بواسطة معالج من إنتاج شركة ميدياتيك التايوانية من نوع Dimensity 900 SoC. ومع ذلك ، فقد زعمت التقارير السابقة أن الهاتف الذكي سيحتوي على معالج Dimensity 1080 في بعض و Exynos 1280 SoC في معظم المناطق. يقال إن رقاقة Dimensity 900 الموجودة في Galaxy A34 مقترنة بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 8 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128/256 جيجابايت.

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بالنسبة للتصوير الفوتوغرافي ، قد يحصل هاتف سامسونج  على وحدة كاميرا ثلاثية مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجابكسل مزود بـ OIS وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل ومستشعر ماكرو بدقة 5 ميجابكسل. قد تحتوي الواجهة الأمامية على كاميرا 13 ميجابكسل لالتقاط صور سيلفي. 

 

و يُزعم أن هاتف سامسونج الذكي الجديد يدعم Wi-Fi 6 وتصنيف IP67 المقاوم للماء والغبار، كما أنه مدعومًا ببطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة ، قد يدعم الجهاز شحن 25 وات.

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