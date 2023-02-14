خالد الغندور يفجر مفاجأة لجماهير الزمالك

علق الاعلامي خالد الغندور علي عودة محمود الونش مدافع نادي الزمالك ، الي التدريبات بعد مرور ٤ أشهر من الإصابة .

وكتب الغندور من خلال حسابه الشخصي فيس بوك : " عودة مدافع نادي الزمالك "محمود الونش"

للمشاركة بتدريبات الفريق بعد العودة من الإصابة التي لحقت به منذ 4 أشهر منذ أكتوبر الماضي ".



شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التي أقيمت اليوم الثلاثاء على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي، مشاركة محمود حمدي "الونش" مدافع الأبيض، بصورة كاملة استعدادا لمواجهة المريخ السوداني المقبلة في دوري أبطال أفريقيا.

وشارك "الونش"، في الحصة التأهيلية والفقرة الخططية ، بجانب التقسيمة الفنية بشكل كامل ، بصحبة مجموعة اللاعبين البدلاء والمستبعدين من مواجهة سموحة الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأنهى محمود حمدي "الونش" المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له خلال الأيام الماضية عقب عودته من قطر، و ذلك بعد تماثله للشفاء بشكل نهائي من الإصابة التي تعرض لها في الفترة الماضية في وتر الخلفية وخضع على إثرها لعملية جراحية ناجحة في إنجلترا.