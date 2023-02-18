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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

مشايخ العجم في اللقاء الثاني من "أعراق الأجداد" ببيت المعمار المصري

صدى البلد

ينظم بيت المعمار المصري بدرب اللبانة، التابع لقطاع صندق التنمية الثقافية، اللقاء الثاني من سلسلة “أعراق الأجداد” للدكتور محمد قدري، في السادسة مساء السبت 18 فبراير 2023، بالتعاون مع مدرسة خزانة للتراث.
 

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حيث يقام اللقاء الثاني تحت عنوان "مشايخ العجم"، والذي يسترجع تاريخ العجم الذين قدموا أفرادا وجماعات إلى القاهرة على مدار مئات السنين من كوران وأصفهان وتبريز وتستر وطوس وخبوشان وبخارى ونيسابور وسمرقند وأذربيجان، بل وحتى من هضبة التبت وغيرها، وسكنوا القاهرة في الزوايا والخانقاوات والتكايا حيث عاشوا وتوفوا ودفنوا بها. وتركوا في شوارعنا مساجدا وقبابا نمر عليها في دروب القاهرة دون أن ندري شيئا عن تراثها الروحي والبشري المميز، منهم على سبيل المثال لا الحصر شاهين الخلوتي وحسن التستري والخبوشاني النيسابوري وعلي الأويراتي، ويوسف العجمى الكوراني وزين الدين يوسف الكردي، وحسن الرومي وغيرهم.

بيت المعمار المصري درب اللبانة بيت المعمار بيت المعمار المصري بدرب اللبانة المجلس الأعلى للثقافة التنمية الثقافية

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