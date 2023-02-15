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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

حفل إنشاد للمبتهل مصطفى الشافعى فى بيت السحيمى.. اعرف الموعد

صدى البلد

يستضيف مركز إبداع بيت السحيمي، فى شارع المعز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، حفل إنشاد ديني للفنان مصطفى الشافعي وفرقته الموسيقية، في السابعة مساء الخميس 16 فبراير الجاري.

يأتي الحفل تدشيناً لفرقة المنشد مصطفى الشافعي، والتى تقدم في أولى حفلاتها باقة من روائع الإنشاد الديني، منها، "الصلاة النارية"، "يامن يراني"، "سلبت ليلي"، "أنتم فروضي"، "الله الله"، "متى أرى الشباك"، "يا سادتي"، "بيت الإمام"، المسك فاح"، وقمر.

ويشار إلى أن مصطفى الشافعي، ملحن ومنشد، صوليست بالهيئة العامة لقصور الثقافة، وعضو مؤسس لفرقة وصلة سماع للإناد الديني والصوفي، تألق في العديد من المسابقات منها "منشد الشارقة"، "إبداع"، "مهرجان الموسيقى العربية.

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بيت السحيمي أو بيت الشيخ عبد الوهاب الطبلاوي ، هو بيت عربي ذو معمار شرقي متميز يقع في حارة الدرب الأصفر المتفرعة من شارع المعز لدين الله الفاطمي بحي الجمالية في قلب مدينة القاهرة. يتكون البيت من قسمين أحدهما قبلي والآخر بحري، أنشأ القسم القبلي الشيخ عبد الوهاب الطبلاوي سنة 1058هـ / 1648م. 

وقد دون هذا التاريخ على طراز خشبي على أحد جدران البيت، أما القسم البحري فقد أنشأه الحاج إسماعيل بن إسماعيل شلبي سنة 1211هـ/1797م ودمجه في القسم الأول وجعل منهما بيتاً واحداً. عرف المنزل باسم بيت السحيمي نسبة إلى آخر من سكنه، وهو الشيخ محمد أمين السحيمي شيخ رواق الأتراك بالجامع الأزهر. وقد خضع البيت إلى عملية تجديد شاملة في حقبة التسعينيات، ويتبع منطقة آثار شمال القاهرة.

ويقع بيت السحيمي على مساحة نصف فدان في حارة الدرب الأصفر المتفرعة من شارع المعز لدين الله الفاطمي بحي الجمالية بمدينة القاهرة، ويستخدم كمتحف لفنون العمارة الإسلامية ومركز للإبداع الفني.

بيت السحيمى صندوق التنمية الثقافية قصور الثقافة شارع المعز لدين الله الفاطمي انشاد ديني قطاع صندوق التنمية الثقافية

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