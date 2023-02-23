بقوة 6.5 ريختر.. زلزال جديد يضرب إندونيسيا

ذكرت "سكاي نيوز"، أن زلزالا بقوة 6.5 ريختر ضرب منطقة هالميهارا في إندونيسيا.

ولا يعتبر ذلك الزلزال الأول الذي يضرب إندونيسيا هذا العام، ففي أوائل يناير وقع زلزال بقوة 7.1 ريختر قبالة جزر تاينمار بإندونيسيا.

وأعلن التلفزيون الصينى صباح اليوم عن وقوع زلزال بقوة 7.1 ريختر على الحدود بين الصين وشرق طاجيكستان.

وشهدت الفترة الأخيرة أكثر من زلزال ضرب سوريا وتركيا، و اليوم يضرب الحدود بين الصين وشرق طاجيكستان.

وذكرت تقارير أخرى، أنه رغم مرور حوالي 12 يوما على الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وسوريا لم تتوقف توابعه متمثلة في الهزات الأرضية من حينها حتى الآن وتم تسجيل العديد من الهزات منذ وقتها حتى الآن.