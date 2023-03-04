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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الرئيس السيسي يهنيء نيجيريا الاتحادية على إنجاز الانتخابات

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بأخلص التهاني لشعب وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية على إنجاز الانتخابات الرئاسية والنيابية، والتي تمثل خطوة مهمة في مسار ترسيخ دعائم الديمقراطية في دولة نيجيريا الشقيقة. 

كما قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي تهنئة قلبية لأخيه "بولا أحمد تينوبو" الرئيس المُنتخب لجمهورية نيجيريا الاتحادية، متمنياً له التوفيق، ولشعب نيجيريا الشقيق دوام التقدم والازدهار، ومتطلعاً لمواصلة العمل المشترك بين البلدين، بما يلبي تطلعات شعبيهما نحو التنمية الشاملة، وتطلعات قارتنا الأفريقية نحو المزيد من الاستقرار والرخاء.

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