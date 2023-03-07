من هو المرشح المثالي لشفط الدهون؟ عندما تزور جراح تجميل للتشاور بشأن الخضوع لشفط الدهون أم لا ، سيحاول أولاً فهم الأسباب التي تريد إجراء العملية تحت الإبرة. سيحدد الطبيب ما إذا كنت تتطابق مع معايير المرشح المثالي لشفط الدهون أم لا.

المتطلبات الأساسية تشمل

كشف موقع هيلثي عن المرشح المثالي لعملية شفط الدهون

أن تكون في حدود 30٪ من وزن الجسم المثالي.

يتمتع بمرونة جيدة للجلد وعضلات متينة ومتناسقة.

الحفاظ على التوقعات الواقعية من الجراحة.

الحفاظ على نمط حياة صحي.

عدم وجود عادة التدخين أو تعاطي المخدرات.



أن تكون في حالة صحية ، أي لا يجب أن تكون لديك أي حالة طبية يمكن أن تضعف قدرات الجسم على الشفاء.



أثناء الاستشارة ، من المرجح أن يقترح الطبيب أن تحاول فقدان الدهون باتباع نظام غذائي وممارسة الرياضة.

وإذا لم ينجح ذلك ، عندها فقط سيوصي الطبيب بإجراء شفط الدهون بحسب ما نشره موقع هيلثي .



فوائد شفط الدهون



لشفط الدهون العديد من الفوائد الصحية ، ولهذا السبب يختار المزيد والمزيد من الناس هذا الإجراء. فيما يلي بعض فوائده الصحية المهمة:

تقليل الخلايا الالتهابية في الجسم بنسبة 11٪. ترتبط هذه الخلايا الالتهابية بأمراض القلب والأوعية الدموية. مع انخفاض عدد الخلايا ، ينخفض ​​أيضًا خطر إصابة المريض بأمراض القلب والأوعية الدموية.

التقليل من مستويات الدهون في الدم ، مثل الدهون الثلاثية. المرضى الذين خضعوا لهذا الإجراء لديهم نسبة 43٪ أقل من الدهون الثلاثية مما يعني انخفاض فرص الإصابة بمشاكل الكوليسترول.

بعد شفط الدهون ، من المهم أن يتبنى المريض أسلوب حياة أكثر صحة للحصول على أفضل النتائج والاحتفاظ بها. عندما يصبح النظام الغذائي الصحي والأنشطة البدنية جزءًا من حياة المريض العادية ، يكون له تأثير إيجابي في النهاية.

يتحسن احترام الذات والثقة لدى الأشخاص الذين يجرون شفط الدهون بشكل كبير. لا يشعر معظم الناس بالرضا تجاه ارتداء بعض الملابس أو مظهرهم. شفط الدهون يغير ذلك ويغرس الثقة في المظهر الجسدي للفرد.

تنقل أفضل حيث يتم إزالة الجيوب الدهنية من أجزاء الجسم المختلفة. يمكن أن تحد الدهون الزائدة في أجزاء مثل الذراعين والفخذين والبطن وما إلى ذلك من الحركة. لذلك ، عند إزالة الدهون من أجزاء الجسم هذه ، تتم استعادة الحركة.