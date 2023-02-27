حتحول جسمك لألة حرق..3 مشروبات سريعة المفعول لنسف وحرق الدهون العنيدة

بدون رياضة عنيفه يمكنك نسف وحرق الدهون العنيدة بمشروبات سريعة تساعدك على التخلص من الوزن الزائد بمكونات طبيعية من مطيخك إليك مشروبات سريعة يمكن تحضيرها سريعا في مطبخك إليك المكونات وطريقة التحضير يقدمها موقع بولد سكاي الهندي ..



مشروب الشاي الأخضر والجنزبيل



2 ملعقة كبيرة من أوراق الشاي الأخضر

2 عود نعناع أخضر طازج

ماء ساخن

نصف ملعقة من الجنزبيل



طريقة تطبيق مشروب



فى وعاء به ماء اغلي أنقعي المكونات واتركيها لمدة 5 دقائق، ثم صفيها بالمصفاة وحليها بملعقة سكر وتناوليها قبل وجبة الإفطار بنصف ساعة، كذك يفضل تناول كوب آخر قبل النوم.



مشروب اوراق الغار واكليل الجبل



2 ملعقة كبيرة من أوراق الغار

ملعقتان من إكليل الجبل

ماء ساخن



طريقة تطبيق مشروب



فى وعاء به ماء اغلي المكونات واتركيها منقوعة لمدة 5 دقائق، ثم صفيها بالمصفاة وتناولي كوب منها إلى كوبين على مدار اليوم ..



مشروب الكمون والقرفة



ملعقتان من الكمون

ملعقة من القرفة

نصف ملعقة من الزعتر

طريقة تطبيق مشروب



فى وعاء على النار ضعي الكمون والقرفة والزعتر لمدة 3 دقائق ثم قومي بتصفيته وتناولى كوبا منه لى كوبين منه على مدار اليوم لمدة 21 يوما وستدهشين بالنتيجة ..



