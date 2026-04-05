من هم المستحقون للإعفاء من تكاليف دور رعاية المسنين؟.. القانون يجيب

منح قانون حماية المسنين ، عددا من الإعفاء للفئات الأولى بالرعاية من تكاليف الإقامة داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية.



يأتي ذلك ضمن توجه الدولة لتعزيز حقوق المسنين وتوفير حياة كريمة لهم، من خلال تحمل الجهات المختصة هذه التكاليف وفق ضوابط تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

ونص القانون على أن يعفى المسن الأولى بالرعاية الذي ليس لديه مكلف بالرعاية من تحمل تكاليف الإقامة والإعاشة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسن.



وتتحمل الوزارة المختصة هذه التكاليف، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط الإعفاء.



و تلتزم المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن بقبول نسبة 4% من نسبة إشغال المؤسسة بالمجانحالات جديدة لإعفاء المسنين من تكاليف الإقامة بمؤسسات الرعاية.

كما تلتزم المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن بقبول نسبة 4% من نسبة إشغال المؤسسة بالمجان للحالات التي تحال إليها من الوزارة المختصة بحد أدني مسن واحد على الأقل للحالات التي تحال إليها من الوزارة المختصة بحد أدني مسن واحد على الأقل.